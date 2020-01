„The Chaotics“ treten am Freitag, 31. Januar, ab 21 Uhr im Walzwerk am Schlossplatz in Schwetzingen auf. Die regional bekannte Band ist ein Garant für tolle Livemusik und beste Unterhaltung. Im Gepäck haben die sympathischen Jungs und Mädels aus Schwetzingen alles, was man für eine ordentliche Party braucht – von aktuellen Hits aus den Charts über Robbie Williams, AC/DC und Toto bis hin zu den Backstreet Boys. Der Eintritt ist frei. / zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 30.01.2020