Chatten mit technischem System

Um die Steuererklärung kommt niemand herum. Seit Mitte März bearbeiten die Mitarbeiter des Finanzamts die Einkommensteuererklärungen für das vergangene Jahr. Ihnen wurde nun das bundeseinheitliche Einkommensteuerprogramm für die Bearbeitung zur Verfügung gestellt. Bis zum 28. Februar des Jahres hatten Arbeitgeber, Versicherungen und andere Institutionen Zeit, den Finanzämtern, die für die Steuerberechnung erforderlichen Angaben zu übermitteln.

„Je früher die Abgabe der Steuererklärung, desto schneller die Erstattung“, dies betont Clemens King, Leiter des Finanzamts Schwetzingen. Die gesetzliche Frist zur Abgabe endet für Bürger, die nicht von einem Steuerberater vertreten werden, erstmals zum 31. Juli dieses Jahres – bisher 31. Mai – aber erfahrungsgemäß steigt gegen Fristende der Erklärungseingang überproportional an.

Einen neuen Service bietet daher die Finanzverwaltung des Landes an. Seit diesem Jahr steht ihnen für allgemeine Fragen zu ihrer Steuererklärung der Steuerchatbot zur Verfügung. „Wir erweitern damit unseren Bürgerservice, denn er unterstützt die Steuerbürger unabhängig von den Servicezeiten des jeweiligen Finanzamtes rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche“, so Andrea Heck, Präsidentin der Oberfinanzdirektion Karlsruhe. Der Steuerchatbot ist ein virtueller Assistent der Fragen zum Einkommen- und Lohnsteuerrecht beantwortet, sowie für Informationen zu ihrem Finanzamt, zur elektronischen Lohnsteuerkarte oder zur elektronischen Steuererklärung bereithält. Baden-Württemberg ist damit bundesweit Vorreiter, heißt es Pressemitteilung.

Abgabe über „Elster“

Die Präsidentin empfiehlt weiter, die elektronische Abgabe der Steuererklärung, insbesondere die Nutzung des Internetportals „Mein Elster“. Hier bieten die Länder einen bequemen, sicheren und bei vorheriger Authentifizierung weitestgehend papierlosen Zugang zum Finanzamt an. Über „Mein Elster“ können die Daten aus dem Vorjahr übernommen, eine unverbindliche Steuerberechnung durchgeführt oder die Möglichkeit der vorausgefüllten Steuererklärung genutzt werden.

Außerdem ermöglicht die elektronische Abgabe, Hinweise und Erläuterungen zu den einzelnen Sachverhalten direkt in der Steuererklärung anzugeben. Diese Angaben ersparen Nachfragen des Finanzamtes. Belege sollen nicht beigefügt werden. „Im Bedarfsfall fordern wir sie an“, so Clemens King. zg

Info: Steuerchatbot unter: www.ofd-karlsruhe.fv-bwl.de Das kostenlose „Elster“-Programm zur Erstellung der elektronischen Steuererklärung unter: www.elster.de

