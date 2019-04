Chor gestaltet Hochamt

Für Katholiken ist das Osterfest der höchste kirchliche Feiertag im Jahr. Aus diesem Anlass wird am Sonntag, 21. April, 10 Uhr, im Hochamt in St. Maria die „Missa Quinta in B“ von Wenzel Emanuel Horák erklingen.

Der katholische Kirchenchor St. Pankratius hat dieses festliche Werk einstudiert und wird es nun an Ostern zusammen mit einem ausgesuchten Solistenquartett sowie Mitgliedern des philharmonischen Orchesters der Stadt Heidelberg aufführen. An der Orgel begleitet Wolfram Heid; die Gesamtleitung hat Professor Dr. Stefan Zöllner-Dressler.

Horák (1800 – 1871) war ein äußerst talentierter und vielseitiger Komponist. Aufgewachsen im nordböhmischen Lobec, fand er seine Lebensaufgabe als Kirchenmusiker in Prag. Schon als 13-jähriger Gymnasiast wurde er in der dortigen St. Niklas-Kirche als Sängerknabe eingestellt. Seine berufliche Laufbahn führte ihn später zunächst als Organist in die St.-Trinitatis-Gemeinde; in St. Adalbert war er ebenso wie in St. Maria Schnee über lange Jahre der Regens chori. Neben seiner Tätigkeit an der Prager Orgelschule war er schließlich Leiter der Kirchenmusik an der berühmten Teynkirche im Zentrum der Altstadt.

Uraufführung vor über 150 Jahren

Die „Missa Quinta in B“ komponierte er in seiner Zeit als Chordirektor der Franziskanerkirche Maria Schnee. Der Name dieses Werkes, also die schlichte Bezeichnung als „Fünfte Messe in B(-Dur)“ lässt kaum erahnen, welch klangschöne Musik dem begabten und geehrten Prager Meister hier gelungen ist. Das Werk hat sich über die mehr als 150 Jahre seit der Uraufführung einen festen Platz unter den immer wieder für kirchliche Hochfeste ausgewählten Kompositionen erhalten.

Am Sonntag feiern alle Christen das Fest der Auferstehung Jesu. Die Besucher des Hochamts in St. Maria dürfen sich auf ein eindrucksvolles Klangerlebnis freuen. zg

