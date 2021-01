Christbäume auf finaler Tour

Schreddermaschine und Motorsäge waren am Samstagmorgen schon von Weitem am städtischen Stadion in Schwetzingen zu hören. Dick eingepackt machten sich etliche Menschen dorthin auf dem Weg. Im Schlepptau hatten sie ihren ausgedienten Christbaum, der per Bollerwagen, in Schubkarren oder auf dem Fahrrad an die Ketscher Landstraße transportiert wurde.

Am Stadion befand sich eine der beiden

...