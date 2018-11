Christkindlmarkt öffnet seine Türen

Die Aktiven der Kultur- und Heimatstube verwandeln das Vereinshaus Bassermann am kommenden Wochenende wieder in einen weihnachtlichen, vielfältigen bunten Marktplatz, der viele Freunde von liebevoll handgefertigten Dingen ansprechen wird.

Der Christkindlmarkt war einer der ersten in Schwetzingen und hat viele Freunde gefunden, die ihn alljährlich regelmäßig besuchen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Für die aktiven Frauen der Kultur- und Heimatstube wirft der Markt seine Schatten schon lange vorher voraus, denn es muss überlegt werden, was an netten weihnachtlichen Kleinigkeiten angefertigt werden soll. Erst wenige Tage vor dem Markt bricht Hektik aus, wenn die Adventskränze von vielen fleißigen Händen gebunden werden. Sie sollen ja möglichst frisch sein. Auf Wunsch werden die Kränze auch nach den Vorstellungen der Besucher individuell geschmückt. Es werden aber auch kleine adventliche Gestecke und vieles mehr angefertigt.

Das Angebot wird ergänzt durch mehr als 20 Aussteller aus der Region. Auch sie bieten viele mit Liebe und handwerklichem Geschick angefertigten Dinge an, die an Weihnachten auf dem Gabentisch Freude bereiten. Das Spektrum reicht von wärmenden Socken, edlen Stulpen, lustigen Geschenkverpackungen, Grußkarten, Objekten aus umgeformten Besteckteilen bis zu getöpferten Engelchen. Leckereiern wie Marmeladen, Liköre, Honig und Plätzchen dürfen nicht fehlen. Es hat jeder Stand etwas Besonderes zu bieten und es lohnt sich, bei den Ausstellern zu stöbern, um genau die Kleinigkeit zu finden, die unseren Lieben zum Fest Freude bereiten sollen.

Nach all den vielen Eindrücken im großen Saal kommt eine kleine Verschnaufpause bei Kaffee und Kuchen oder einem Glas Punsch in der Kaffeestube genau richtig. In den Räumen der Kultur- und Heimatstube zeigen die Klöpplerinnen ihre einzigartigen Kunstwerke. Da Klöppeln eine fast ausgestorbene Handarbeitstechnik ist, stehen die Besucher immer wieder staunend vor den in vielen Stunden angefertigten Werken. Der Reinerlös des Marktes wird an die Lebenshilfe gespendet. ip/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 21.11.2018