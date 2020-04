„Christliche Nächstenliebe kennt keine Grenzen“

Quer durch alle gesellschaftlichen Sphären ist das öffentliche Bewusstsein auf Covid-19 ausgerichtet, so dass andere durchaus wichtige Themen zunehmend unter den gesellschaftlichen Debattentisch fallen. Und das könnte sich in Zukunft auf die Gesellschaft ähnlich toxisch auswirken, wie es das Coronavirus derzeit tut. So nutzte Pfarrer Steffen Groß beim evangelischen Gottesdienst „For your Soul“ aus der Wollfabrik die Gelegenheit und weitete gemeinsam mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci den Blick weit über das Virus hinaus in Richtung Flucht und Migration.

Am Umgang mit diesem Thema entscheidet sich für die beiden die Frage nach dem Grad Europas als anständige Zivilisation. Es sei nicht nur der erste Paragraf des deutschen Grundgesetzes zur Unantastbarkeit der Würde jedes Einzelnen, aus dem sich zwingend ein humaner Umgang mit den Menschen auf der Flucht ableiten lasse. Diesen zivilisatorischen Anspruch habe bereits die Bibel mit ihrem Gebot der Nächstenliebe formuliert. Dabei betonte Groß, dass die christliche Nächstenliebe keine Grenzen kenne.

Es war ein sehr politischer Gottesdienst, den zeitweise weit über 200 Menschen live verfolgten. Und was sie erlebten, schien Eindruck zu machen. Viele Nachrichten in den Chats ließen keinen Zweifel am Wert dieser Debattenerweiterung. Aus vielen Teilen Badens erreichten die Macher Glückwünsche für den gelungenen Gottesdienst, der auf Beschluss der evangelischen Landeskirche landesweit ins Programm aufgenommen wurde. Bevor Groß und Castellucci den Corona-Horizont überwanden und die Geflüchteten in den Blick nahmen, traten die Musiker Dominik Steegmüller, Mathias Buchta und Tobias Nessel an. Fast mühelos schafften sie mit Songs wie „Through the barricades“, „Message in a bottle“ und „Flashlight“ einen kongenialen Rahmen für dieses so schwere und schwierige Thema.

Selbst vor Ort ein Bild gemacht

Wie schwierig, wurde anhand der Erzählungen des Bundestagsabgeordneten überdeutlich. Im Februar war der SPD-Politiker auf eigene Faust auf Lesbos und erkundete das Lager Moria, wo derzeit etwa 20 000 Menschen leben. Ungefähr so viele wie in Schwetzingen, nur dass die Bedingungen katastrophal seien. Hier lebten die Menschen auf engstem Raum inmitten von Müll unter völlig unwürdigen Bedingungen. „Mehr als Drittel von ihnen sind Kinder.“ Es gebe keinen Strom, kein Licht oder medizinische Versorgung. Es seien unhaltbare Zustände, die das bisherige Scheitern Europas überdeutlich machten. Und jetzt komme verschärfend die Corona-Gefahr hinzu.

Zwar sei Europa gerade mit sich und dem Virus beschäftigt. Aber es stehe dem christlich geprägten Kontinent nicht gut an, darüber das Leid der Geflüchteten zu vergessen. Sehr betont stellte sich Castellucci gegen das bewährte Spiel von Populisten jeder Couleur, die verschiedenen schwachen Gruppen gegeneinander auszuspielen. Genau wie Nächstenliebe kenne Barmherzigkeit keine Grenzen. Und wer das Abendland ernst nehme, müsse auch diese beiden christlichen Fundamente ernst nehmen. Das Gebot laute: Politik für alle. „Niemanden aufgeben, kein Unrecht dulden und für Gerechtigkeit kämpfen.“

Inständig baten Groß und Castellucci, die Geflüchteten und ihr Leid nicht aus dem Blick zu verlieren. Castellucci versicherte, dass er dranbleibe, bis es eine europäische, sprich anständige Lösung gebe. Denn am Ende gehe es nicht nur um das Schicksal der Geflüchteten, es gehe auch um die Zukunft Europas als anständige und demokratische Zivilisation, die die Würde des Menschen beachtet.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.04.2020