Classic-Gala findet Anfang September statt

Schwetzingen.Gute Nachrichten für Oldtimer-Fans: Die Classic-Gala im Schwetzinger Schlossgarten findet am Wochenende vom 3. bis 5. September statt. Im weiträumigen Schlossgarten werden die Exponate nach Themen und Baujahren sortiert. Viele Teilnehmer und Besucher kommen in zeitgenössischer Kleidung, denn die Fahrzeugschau auf dem Leitstrahl der Geschichte ist eingebettet in ein Programm mit Live-Jazz, Mode, Accessoires, kulinarischen Attraktionen und Marktgeschehen.

Lesen Sie den ganzen Bericht hier.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 23.02.2021