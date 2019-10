Claudia Rieger geehrt

Auf ein bewegtes Lehrerleben kann Claudia Rieger zurückblicken. Jetzt überreichte ihr der Schulleiter des Hebel-Gymnasiums, Stefan Ade, die Urkunde für das 25-jährige Dienstjubiläum.

Er lobte besonders das vielfältige Engagement beispielsweise im Personalrat der 61-jährigen Lehrerin, die seit 2003 am „Hebel“ Sport und Englisch unterrichtet.

Nach ihrem Studium hatte sie zunächst sechs Jahre lang als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Sportinstitut in Darmstadt Sportstudenten ausgebildet. Durch den Wunsch nach einer breiteren Altersbandbreite und nach ihrem anderen Fach (Englisch) bewarb sie sich für den Schuldienst. Am Hebel-Gymnasium und dann in Walldorf legte sie das Referendariat ab.

„Ich bin angekommen“

Da damals keine Lehrer neu eingestellt wurden, nahm sie Nebenlehrerjobs an: in Ludwigshafen und in Hassloch. Durch einen Ländertauschantrag kam sie nach Schriesheim und schließlich mit Hilfe eines Versetzungsantrages nach Schwetzingen. „Hier habe ich zum ersten Mal das Gefühl: Ich bin angekommen“, so Rieger. bs

