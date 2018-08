Clubhaus-Wirtin über Vorwürfe enttäuscht

Anzeige

Utz-Formberg schildert im Weiteren ihren persönlichen Prozess, den sie nach der Urteilsverkündung durchlaufen hat. Da war zunächst die Befürchtung, dass bei vielen Schwetzinger Bürgern wegen der Gerichtsverhandlung und den damit verbundenen strafrechtlichen Vorwürfen, ein völlig falsches Bild von ihr entstanden sein könnte. Zumal es auch für sie, bisher nicht mit dem Gesetz in Konflikt gekommen, eine ganz und gar unbekannte und bedrohliche Situation war, vor Gericht zu stehen. In der Zeit hatte sie das große Bedürfnis einfach nur „abzutauchen“ und sich nicht mehr in der Stadt sehen zu lassen. Auf der anderen Seite stand aber auch der Wille, ihre Herzensangelegenheit „das etwas andere Clubhaus“ weiterzuführen und voranzubringen. Schließlich hatten ihr Mann und sie in den ganzen Jahren sehr viel Zeit und Geld, aber insbesondere auch sehr viel Herzblut in das Projekt gesteckt.

Aber gerade die Arbeit im Lokal, der Kontakt zu den Gästen, Freunden und Bekannten, vor allem aber deren durchweg positive Rückmeldungen, haben ihr die nötige Kraft in dieser Zeit gegeben. Insbesondere das darin zum Ausdruck gebrachte Vertrauen und der Glaube an ihr korrektes Handeln haben ihr emotional enorm geholfen und ihr neue Kräfte geschenkt. Inzwischen denkt sie schon wieder über die eine oder andere weitere Entwicklungsmöglichkeit nach und lässt sich auch durch Facebook-Falschmeldungen, wonach das Lokal angeblich geschlossen sei, nicht aus der Ruhe bringen.

Ungewissheit ist da

Aber natürlich ist da immer noch das laufende Gerichtsverfahren, die bisher noch nicht terminierte Berufungsverhandlung vor dem Landgericht in Mannheim. Diese hängt wie ein Damoklesschwert über ihr. Auch wenn Utz-Formberg nicht müde wird immer wieder zu wiederholen, dass sie sich gesetzestreu verhalten, sie ihre Bücher ordnungsgemäß geführt habe und Vorschriften bei der Beschäftigung von Mitarbeitern beachtet wurden, so sind doch Zweifel über den endgültigen Ausgang des Verfahrens immer wieder präsent, manifestieren sich immer wieder und brechen aus ihr hervor. Die Ungewissheit lässt sich nicht einfach beiseiteschieben. Diese quälenden Gedanken, existenzielle Sorgen, Zukunftsängste und die Befürchtung einer drohenden Vernichtung ihrer bisherigen Lebensleistung lasten mit einem enormen emotionalen Druck auf der Gastwirtin. Christiane Utz-Formberg ist daher froh und dankbar, dass die Stammkundschaft die Treue hält. Für das kommende Berufungsverfahren hofft sie auf einen fairen Verhandlungsverlauf.

