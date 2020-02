Comedy und Büttenreden

Schwetzingen.Die Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (SCG) freut sich über viele kostümierte Gäste bei ihrer Prunksitzung am Samstag, 15. Februar, 19.11 Uhr, im Lutherhaus in Schwetzingen. SCG-Präsident Peter Lemke kündigt viele Programmpunkte an, etwa von den Bütten-Assen Günter Dudenhöfer, „Kättl Feierdaach“ sowie Manfred Baumann („Der Mann mit dem Koffer“). Magic-Comedy gibt’s mit Ted Louis und Entertainer Claudio Glässer sorgt wie auch der „Tal-Ötzi“ Peter Lingenfelder für Stimmung. Höhepunkte sind die Tanzeinlagen der mehrfach preisgekrönten SCG-Garden. Für Speisen und Getränke sorgt bestens gesorgt sein. zg

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.02.2020