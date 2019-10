Container vielleicht bald als Lösung

Beim Oktoberbürgertreff der Schwetzinger Freien Wähler (SFW) im Gelben Hirsch, dem Clubhaus der Badenia Hirschacker, erläutert der Pressesprecher Carsten Petzold aus der Vorlage der Gemeinderatssitzung, die am Mittwoch, 16. Oktober, stattfindet unter anderem die Einbringung des Haushaltes 2020, der vom Oberbürgermeister Dr. René Pöltl als „Investitionshaushalt“ bezeichnet wird, da dieser zwei Investitionen beinhaltet – die Neugestaltung der Karlsruher Straße und der Ausbau der Kinderbetreuung.

Anschließend referierte Stadtrat Peter Lemke über die anstehende Neufassung der Hauptsatzung. Er erläuterte zunächst den Sinn der von ihm als Grundgesetz der Stadt bezeichneten Satzung, um dann auf die Änderungen einzugehen. Da hier die Änderungswünsche direkt aus dem Gemeinderat an die Stadt herangetragen wurden, wird es hier auch zur Zustimmung der Mandatsträger der SFW kommen, so Lemke.

Stadträtin und Vorsitzende Elfriede Fackel-Kretz-Keller begann beim Thema Kindergartenbedarfsplan mit dem Paukenschlag, dass in Schwetzingen, sofern nichts passiert, zum August 2020 bereits 56 Plätze fehlen. Unter Bezug auf den vorgelegten Kindergartenbedarfsplan der Stadt, nahm Fackel-Kretz-Keller in der Folge Stellung zu den geplanten Maßnahmen, um den Bedarf aufzufangen. Insbesondere wird es eine zweite Gruppe des Waldorfkindergartens geben. Im St.-Pankratius-Kindergarten wird eine Gruppe ausgelagert in den St. Josefs Kindergarten, der dann um eine Gruppe erweitert wird.

Weiterhin wird das Anwesen neben dem Zwergenschlösschen in der Moltkestraße renoviert, um es danach zu vergrößern. Trotzdem, so Elfriede Fackel-Kretz-Keller, „sollten wir uns an den Gedanken gewöhnen, einmal auf sogenannte Containerlösungen zurückgreifen zu müssen“. cp

