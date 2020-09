Corona als Riesenkrise - doch was ist mit dem Klima?

„Kein Grad weiter!“ war der Leitspruch der fünften weltweiten Klimademonstration der „Fridays for Future“-Bewegung. In Schwetzingen war es am Freitag der dritte Klimastreik nach der monatelangen Corona-bedingten Pause. Fast 100 Schwetzinger folgten der Einladung der Regionalgruppe zu einer Standdemo auf die Bahnhofsanlage. Mit Abstandsmarkern und Maskenpflicht wurden die Hygienevorschriften eingehalten.

Organisatorin Linh Ngo moderierte die Demo souverän und erklärte, warum es so wichtig sei zu streiken. „Ziel sollte das Pariser Klimaabkommen sein. Aber die Maßnahmen reichen nicht mal aus, um das Zwei-Grad-Ziel zu schaffen“, mahnte die engagierte Hebel-Gymnasiastin. Auch Andre Baumann von den Grünen verdeutlichte die dramatische Situation: „Die Moore und Wälder brennen wie nie zuvor. Auch unser Wald hier stirbt. Und der Klimawandel hat erst begonnen.“ Eindringlich forderte er eine „radikale Änderung“, denn „eine Welt ohne Klimaschutz will ich mir für meine Kinder nicht vorstellen“. Die Lösungen müssen aber ökonomisch und sozialverträglich sein - „und das ist möglich“. Corona habe gezeigt, dass wir mit einer Krise umgehen können.

Auch Dieter Rösch vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland stellte Parallelen zur Pandemie her: „Corona wird uns als Riesenkrise verkauft. Plötzlich gibt es milliardenschwere Hilfspakete. Aber für das Klima war nie Geld da.“ Dass Corona dem Klima geholfen habe, sei eine Illusion: „Um 17 Prozent ist die CO2-Emission während des Shutdown zurückgegangen. Ein Klacks. Damit waren wir kurzzeitig auf dem Stand von 2006. Kein Grund zum Jubeln also.“

Egzon Fejzaj (Jusos) und Florian Reck (Die Linke) kritisierten den Kapitalismus als Ursache der Klimaproblematik: Wir konsumieren zu viel billig in der dritten Welt produzierte Ware und seien daher verantwortlich für die Ausbeutung. Die Armut führe dann dort zur Naturzerstörung.

Kurzstreckenflüge - für Insekten

Daniel Born (SPD) zitierte die kürzlich verstorbene amerikanische Richterin Ruth Bader Ginsberg: „Kämpfe stets so, dass sich dir Menschen anschließen können.“ Born forderte mehr Klimabewusstsein in der Wohnungspolitik und ermahnte, den Flächenfraß zu stoppen: „Täglich wird in Baden-Württemberg die Fläche von sieben Fußballfeldern versiegelt.“

In den musikalischen Pausen zwischen den informativen und motivierenden Referaten konnten die Teilnehmer auf Plakate schreiben, was von der Politik gefordert und was selber getan werden kann. Eine wichtige Forderung war die Besteuerung der CO2-Emissionen und die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs sowie der ökologischen Landwirtschaft. Und was kann der Einzelne beitragen? Von der Müllvermeidung über Fahrradfahren bis zur Ernährung gab es viele Ideen. Eine Teilnehmerin forderte auf ihrem selbstgestalteten Plakat „Kurzstreckenflüge nur für Insekten!“ bs

