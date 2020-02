Corona – das ist der „schwarze Schwan“

© Rinderspacher

Das Coronavirus wird an der Börse als „schwarzer Schwan“ bezeichnet. Was ist gemeint?

Dirk Müller: Die Kurse der Aktien basieren normalerweise auf der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung und den Zahlen einzelner Unternehmen. Aber es kann überraschende Momente geben, mit denen niemand rechnet. Sie sind so selten wie ein schwarzer Schwan, denn Schwäne sind eigentlich weiß. Deshalb wird der Begriff „schwarzer Schwan“ für solche Ereignisse verwendet.

Ist das Coronavirus ein solcher „schwarzer Schwan“?

Müller: Absolut! In meinem Buch „Machtbeben“ hatte ich einen Moment geschildert, in dem die USA als Wirtschaftsmacht gegen China gewinnt und es dort zu einem Umbruch und zu Chaos kommt. Die jetzige Situation, dass ein Virus für eine solche Situation sorgt, hatte ich nicht für möglich gehalten, schon gar nicht dessen weltweite Ausbreitung mit solchen Auswirkungen auf uns und die globale Wirtschaft. Und diese Auswirkungen sind noch gar nicht absehbar. Aber die Kettenreaktionen haben ja bereits begonnen. In fast allen Lieferketten spielt China heute eine wichtige Rolle. Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble hat gerade bekanntgegeben, dass bei 17 000 Produkten zumindest Teile aus China verarbeitet sind. Oder nehmen wir unsere Medikamentenversorgung – viele Wirkstoffe oder Tabletten kommen aus China oder Indien. Das könnte komplett ausfallen. Die USA beziehen sämtliche Antibiotika aus China. Was ist, wenn die nicht mehr produziert werden oder die Chinesen entscheiden, dass sie die jetzt selbst brauchen?

Was raten Sie jetzt Anlegern an der Börse, aber vor allem auch den Menschen vor Ort für das eigene Verhalten?

Müller: Im Moment ist die Krise kaum noch aufzuhalten und sie hat das Zeug dazu zum „Big One“ zu werden, also zu einem großen Crash. Und da sollten Kleinanleger lieber die Finger raushalten und keine Käufe zu vermeintlich günstigen Kursen ohne Absicherung tätigen. Denn es kann immer noch tiefer nach unten gehen Wir nennen das einen „Griff ins fallende Messer“. Ich erwarte große Verwerfungen in der Weltwirtschaft. Fürs Privatleben rate ich dazu, sich einen guten Vorrat an Medikamenten, die man braucht, anzulegen. Man sollte auch Grundnahrungsmittel im Haus haben und natürlich extrem auf Hygiene achten. Die Kontakte sollte man auf das notwendige Maß beschränken und große Menschenansammlungen eher meiden. Mich hat das übrigens geärgert, dass die Politiker im Wissen, dass sich das Virus auch bei uns verbreiten wird, die ganzen großen Karnevalsveranstaltungen haben laufen lassen. Man hätte das absagen sollen. Es reicht ja, wenn wie jetzt geschehen, ein Besucher anschließend positiv getestet wird. Jetzt sucht man nach den anderen 300 Besuchern der Veranstaltung, die dann in Quarantäne gesteckt werden müssen. Ich denke, dass bald viele große Veranstaltungen abgesagt werden. In der Schweiz wurde bereits die große Uhren- und Schmuckmesse gecancelt. Die Fragen stellte Jürgen Gruler

Freitag, 28.02.2020