Corona-Fall im Luther-Kindergarten

In der Luther-Kindertagesstätte (Mannheimer Straße) gibt es einen Corona-Fall. Dies teilt die evangelische Kirchengemeinde mit.

Ein Kind habe sich mit dem Virus angesteckt. Deswegen seien die anderen Mädchen und Jungen sowie die Erzieherinnen einer Gruppe bis Sonntag, 9. November, vorsorglich in Quarantäne – zusätzlich ein Teil einer zweiten Gruppe, die mit der infizierten Person Kontakt hatten. „Wir hoffen, dass sich kein weiteres Kind angesteckt hat“, betont die Kirchengemeinderatsvorsitzende Elfriede Fackel-Kretz-Keller gegenüber dieser Zeitung.

Derweil sind aktuell 206 Personen in Schwetzingen in der Quarantäne, davon 31 aktive (positiv getestete) Fälle, teilt Oberbürgermeister Dr. René Pöltl in den sozialen Netzwerken mit. Ergo: Bislang sind in der Spargelstadt insgesamt mehr als 123 als positiv getestet erfasste Fälle (kumuliert) in der Statistik registriert. Die Siebe-Tage-Inzidenz als Beurteilungsgrundlage ist nunmehr (Stand 31. Oktober) wie folgt: Baden-Württemberg 123,3, Mannheim 156,1, Heidelberg: 85,5 und Rhein-Neckar-Kreis 116,2.

„Die Infektionszahlen in Schwetzingen, dem Rhein-Neckar-Kreis und in Deutschland steigen nach wie vor sehr schnell“, schreibt OB Pöltl weiter. „Dies führt zu einer Gefährdung unseres Gesundheitssystems, dem eine Überlastung im Bereich der Krankenversorgung und insbesondere der Intensivversorgung droht. Aktuell sollen nach Aussage der dortigen Oberbürgermeisterin etwa im Bereich der Stadt Köln bereits jetzt nur noch zehn Prozent der Intensivbetten frei sein.“ Daher sei nun der neuerliche Teil-Lockdown notwendig, so der OB. „Viele europäische Länder gehen den gleichen Weg, teils mit noch stärkeren Vorgaben als wir in Deutschland. Die Umsetzung der Maßnahmen fällt in die Zuständigkeit der 16 Bundesländer. Gerade wurde mir die ab diesen Montag geltende Fassung der Corona-Verordnung für Baden-Württemberg übermittelt“, teilt er am Sonntagnachmittag in den sozialen Netzwerken und der Redaktion die „für uns alle geltenden Vorgaben“ mit.

Weitläufige Sportanlagen nutzbar

Ab diesem Montag bis einschließlich 30. November gilt für Kontakte im privaten Bereich und in der Öffentlichkeit eine Beschränkung von maximal zehn Personen aus maximal zwei Haushalten – vorbehaltlich der Ausnahmen („Verwandtschaft gerade Linie“). Es handelt sich dabei um eine sich gegenseitig verstärkende Obergrenze (maximal zwei Haushalte und maximal zehn Personen, auch wenn zwei Haushalte mehr Personen umfassen). Die einzige Fallkonstellation, in der die Zahl überschritten werden kann, ist damit ein Haushalt, der für sich bereits mehr als zehn Personen umfasst; weitere Personen aus einem anderen Haushalt dürfen dann nicht mehr hinzukommen. Sonstige private Veranstaltungen, die der Unterhaltung und damit einem angenehmen Zeitvertreib dienen, sind untersagt. Hierzu zählen auch Veranstaltungen der Breitenkultur wie Amateurmusik, Amateurtheater und Volkstanz sowie entsprechende Proben. Versammlungen und Veranstaltungen von Religions- und Glaubensgemeinschaften sind hiervon ausgenommen, für sie gelten Sonderregelungen. Kunst- und Kulturangebote bleiben genauso geschlossen wie Zoos und Schwimmbäder. Allerdings dürfen Proben in Theatern, Opern, Konzerthäusern und ähnlichen Einrichtungen stattfinden. Nicht gestattet ist dagegen der Probenbetrieb durch Amateurgruppen und Hobbyvereine als Veranstaltungen der Breitenkultur.

Ausgenommen vom diesem Verbot sind Bibliotheken, Musikschulen, Kunstschulen und Jugendkunstschulen. Diese sind als Teil des für die Zukunft der Gesellschaft besonders bedeutsamen Bereichs „Schule und Bildung“ nicht von den vorübergehenden Maßnahmen erfasst. Musikschule in diesem Sinne ist auch der Musikverein, während er Musikunterricht anbietet und wenn die gleichen Standards eingehalten werden, die auch für Musikschulen gelten. Chorproben sind definitiv untersagt.

Die Ausübung sportlicher Aktivitäten, an denen zeitgleich mehr als zwei Personen beteiligt sind, die nicht zu einem Haushalt gehören, ist in allen hierfür vorgesehenen Anlagen und Einrichtungen – unabhängig ob öffentlich oder privat – untersagt. Im Umkehrschluss ist die Benutzung von Sportanlagen für gleichzeitig bis zu zwei individualsportlich aktiven Personen zulässig. Nur im Freien dürfen weitläufige Sportanlagen und Sportstätten wie Golfplätze oder Reitplätze auch zeitgleich von mehreren individualsportlich aktiven Personen genutzt werden. Die Nutzung von Anlagen für den Schul-, Spitzen- und Profisport ist von der Untersagung ausgenommen. ali/kaba/zg

Info: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 02.11.2020