Corona-Fall: Schwetzinger Lutherkindergarten ist geschlossen

Schwetzingen.Eine Erzieherin der Luther-Kindertagesstätte in Schwetzingen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb hat das Gesundheitsamt den Kindergarten am Mittwoch geschlossen und die Kinder und Mitarbeiter in Quarantäne geschickt. Das teilte der evangelische Pfarrer Steffen Groß auf Nachfrage unserer Zeitung mit. "Die Erzieherin hat sich krank gefühlt, ist zu Hause geblieben und hat sich testen lassen", sagt er. Sie habe vollkommen richtig gehandelt. Der Pfarrer denkt besonders an die Eltern, für die diese Nachricht eine weitere harte Probe ist. Der Lutherkindergarten hatte bereits im November einen Corona-Fall. Damals hatte sich ein Kind mit dem Virus angesteckt. "Wir wissen, was das für die Eltern bedeutet", spricht Groß sein Mitgefühl aus. Er denkt, dass der Kindergarten mindestens bis zum Wochenende geschlossen bleibt. "Das hängt aber von den Testungen ab."

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 11.02.2021