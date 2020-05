Corona-Hilfe für Millionär?

Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die glaubt man erst, wenn man sie schwarz auf weiß gesehen hat. So ist es mir diese Woche gegangen, als mir in einem anonym in den Briefkasten gesteckten neutralen Kuvert ohne Absender ein Bewilligungsbescheid für Corona-Selbsthilfe in die Hände gefallen ist, die ein gerüttelt Maß an Fremdschämen in mir verursacht hat.

Das liegt wohl daran, dass ich bisher trotz meiner Journalistentätigkeit davon ausgegangen bin, dass die Soforthilfe des Landes Menschen beantragen und genehmigt bekommen, die unverschuldet durch die Pandemie in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind und das Geld brauchen, um ihre Familie ernähren zu können, obwohl sie derzeit keinerlei Einnahmen als Selbstständige erzielen können.

Ich dachte da an Musiker und Schauspieler, an Schausteller und Zirkusartisten, an Friseure und Kneipenwirte, an die Inhaberin des kleinen Kleidergeschäftes oder an die Frau, die Stadtführungen macht – also an jene, denen die Lebensgrundlage durch das staatlich verordnete Herunterfahren weggerissen wurde.

Aber der Name auf dem Bewilligungsbescheid der L-Bank, der mir da untergekommen ist, ist wohlklingend, in der Stadt angesehen und niemand würde vermuten, dass er am Hungertuch leiden muss. Mein Verstand verbietet es mir, auch nur ansatzweise zu verstehen, warum er die Corona-Soforthilfe braucht. Er sagt mir, dass dringend geprüft werden müsste, wer da noch so alles seine Moral vergessen hat.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.05.2020