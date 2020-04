Corona-Krise: Wirtschaft in der Region

Wie verändert sich in Corona-Zeiten unser tägliches Konsum- und Einkaufsverhalten und kommt der stationäre Einzelhandel nach der mehrwöchigen Zwangspause ohne größere Blessuren wieder langsam ins Rollen? Was sind die weitreichenden Folgen der weiterhin bestehenden Schließung zahlreicher Betriebe in der Hotellerie und Gastronomie? Wie wirkt sich die andauernde Wirtschaftskrise auf den regionalen Mittelstand und das lokale Handwerk aus?

Das sind die Fragen, die bei der nächsten Ausgabe von „Live aus der Wollfabrik – Der Talk“, an diesem Mittwoch, 22. April, um 18 Uhr, im Fokus stehen werden.

Gäste der beiden Gesprächsrunden sind der Wirtschaftsförderer der Stadt Schwetzingen Wolfgang Leberecht und der Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden Swen Rubel sowie die Geschäftsführerin des traditionsreichen Hotels Adler Post in Schwetzingen, Tessa Höfer, und der Schreinermeister und Geschäftsführer von „s-quadrat konzepte“ aus Oftersheim, Simon Stelgens. Die Moderation obliegt Rolf Kienle, der normalerweise zum „Talk im Hirsch“ bittet.

Ein großer Teil der Einzelhandels-Geschäfte in Schwetzingen konnte am Montag unter strengen Hygieneauflagen nach vier Wochen wieder öffnen. Gaststätten und Hotels müssen weiter ausharren. Eine schwierige Situation für Unternehmer. Aber was sind die Alternativen: Nicht nur darüber wird Rolf Kienle mit seinen Gästen unter entsprechenden Abstandsauflagen sprechen. Auch der dritte Talk wird wieder „live“ aus der Wollfabrik Schwetzingen übertragen und im Internet auf Youtube gesendet. Er ist auch nach der Liveübertragung jederzeit abrufbar. zg

