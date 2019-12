Courtage für Wollfabrik-Verkauf strittig

War dem Käufer des Eventhauses Wollfabrik, Joachim Schulz , von Anfang an klar, dass er dem Vermittler Orhan Ekici eine Provision in Höhe von mehr als 100 000 Euro zahlen muss oder nicht? Dieser Frage widmete sich die 11. Zivilkammer am Landgericht unter Vorsitz von Richterin Kattermann nun schon im dritten Verhandlungstermin. Am Freitagmittag war es spannend im Schwurgerichtssaal, in den man wegen des Zuschauerinteresses umgezogen war. Es wurden wichtige Zeugen gehört: Verkäufer Harald Zimmermann und Ekicis Mitarbeiterin.

Zum Schwur kam es dann aber nicht, obwohl der Anwalt des Maklers die Vereidigung Harald Zimmermanns beantragt hatte, die Richterin Kattermann aber nach kurzer Beratung abgelehnt hatte. Das kommt in Zivilverfahren sehr selten vor, wenngleich ja auch die uneidliche Falschaussage schwer bestraft wird. Ekicis Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Gössmann sprach nach Zimmermanns Aussage von „erheblichen Widersprüchen.“ Der Vereidigungsantrag hatte den Anwalt von Wollfabrik-Besitzer Joachim Schulz übrigens ziemlich auf die Palme gebracht, der sagte: „Ich bin mir sicher, dass bei der Aussage ihrer Mitarbeiterin auch nicht alles richtig war“, sagte er zur Gegenseite.

Das Exposé wurde ausgehändigt

Aber der Reihe nach: Die 30-jährige Bürokauffrau sagte aus, dass sie beim Gespräch zwischen Schulz und Ekici in dessen Büro dabeigewesen sei. Sie meinte auch, dass sie das Exposé zusammengeheftet habe und dieses an Schulz übergeben worden sei. Danach sei man noch zusammen ins Brauhaus gegangen und habe etwas gegessen. Dass im Exposé die Courtage vermerkt ist, hat sie gesehen. Das bestätigte später auch ein 63-jähriger Kooperationspartner von Ekici, der ansonsten aber nichts Erhellendes beitragen konnte. Vier Tage später sei das Exposé auch nochmals digital an Schulz übermittelt worden, ob es einen Vertrag über die Maklerprovision gegeben habe, wusste die Angestellte allerdings nicht. Sie sei auch dabeigewesen, als Harald Zimmermann ein halbes Jahr später Ekici 25 000 Euro für die Vermittlung angeboten habe, die dieser abgelehnt habe.

Dieses Angebot bestätigte Zimmermann bei seiner Vernehmung auch. Er habe noch zu Ekici gesagt, „mach’ doch ein Gegenangebot von 60 000, dann könnt ihr euch bei 40 000 treffen. Das war aber schon zu einem Zeitpunkt, als die Unterzeichnung des Notarvertrages in Berlin kurz bevorstand. „Ich hätte das Geld sogar vorgeschossen oder dafür gebürgt“, sagt Zimmermann, der nur eins wollte: Dass der Verkauf über die Bühne gehen kann. Denn er sagt deutlich: „Joachim Schulz war der einzige Bewerber, der die Wollfabrik selbst führen konnte, alle anderen wollten zwar die Immobilie kaufen, aber mich weiter als Betreiber haben. Das wollte ich nicht, schließlich bin ich jetzt 70“, so Zimmermann.

Zimmermann selbst hat übrigens mit Ekici einen Vertrag geschlossen, in dem er ihn beauftragt, die Immobilie zu vermitteln – allerdings ist darin eine Provisionszahlung seiner seits ausgeschlossen. „Ich hatte Versicherungsgeschäfte mit Orhan Ekici laufen und da war immer alles bestens, er hat mir dann angeboten, mir beim Verkauf der Wollfabrik zu helfen. Ekici habe im Februar 2018 Schulz zu einem Event in die Wollfabrik mitgebracht. Der habe ihn dann auch angesprochen, später seien die meisten Gespräche direkt zwischen ihnen beiden gelaufen. Ekici habe aber dann, als er gehört hatte, dass Schulz keinerlei Provision zahlen wolle, fast täglich angerufen. Erst als Schulz’ Anwalt mitteilte, dass sein Mandant nicht unterschreibe, wenn die Provisionssache nicht geklärt sei, habe er Druck auf Ekici gemacht und die 25 000 Euro angeboten. Zweimal habe Ekici zwischen dem 27. November und 7. Dezember 2018 ihm „zwar widerwillig, aber mit Handschlag“ versprochen, sein Einverständnis zu erklären“, sagt Zimmermann unter Kopfschütteln Ekicis.

Rechtsanwalt Gössmann hakt nach, hält Zimmermann ein Schreiben seiner Anwältin vor, in dem ein Handschlag vom 8. Dezember behauptet wird, an dem Ekici nachweislich in Frankfurt war: Das sei ein Fehler der Anwältin gewesen, es habe nicht am 8. Dezember sondern vor dem 8. Dezember heißen sollen, sagt er nun. Warum er diesen wichtigen Fehler so lange verschwiegen habe, wollte Gössmann nun wissen. Und warum beide die Beurkundung am 10. Dezember in dokumentierten Whats Apps verschwiegen habe, sogar behauptete, die Beurkundung sei nicht zustande gekommen: „Da habe ich ihn ärgern wollen, weil ich mich so über ihn geärgert hatte“, antwortete Zimmermann. Am 14. Februar wird der Prozess fortgesetzt.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.12.2019