Cris Cosmo bei Hit-Show

Cris Cosmo und Jenny Berggren singen zusammen. © ProSieben/Benedikt Müller

Wenn Cris Cosmo mit seiner Reggaeton-Band auftritt, ist Partystimmung pur angesagt. Das konnten auch die Schwetzinger schon erleben, etwa beim Stadtjubiläum 2016. Heute ist der Musiker in der Fernsehshow „My Hit. Your Song.“ (20.15 Uhr, ProSieben) zu erleben.

In der Show sitzen drei Musik-Ikonen aus der internationalen und nationalen Pop-, Rock- oder Hip-Hop-Szene. Jeweils zwei Künstler – vom Newcomer bis zur etablierten Band, vom Singer-Songwriter, bis zur Elektro-Combo – spielen die Songs eines dieser Stars in ihrem ganz persönlichen Stil. Das Musik-Idol entscheidet, welches Cover ihn am meisten begeistert und wer in der Publikumsentscheidung die Chance hat, 25 000 Euro zu gewinnen.

Cris Cosmo performt eine einzigartige Version „Don’t turn around“ und „All That She Wants“ der Band „Ace of Bace“, einer schwedischen Popgruppe, die in den 1990er Jahren weltweit bekannt wurde. Musikstar Jenny Berggren von „Ace of Base“ ist dabei nicht nur Jury-Mitglied, sondern wird auch mitgrooven, wie in einem Trailer der Show zu sehen ist. „Du hast das Gute aus dem Song genommen, der einige Jahre alt ist, hast ihn richtig umgedreht und bist auf 16 tanzenden Füßen gelandet. Das war eine wirklich neue Sache. Das hat mir gefallen“, lobte Berggren Cosmo, der gegen Pop-Sängerin Anna Pape (20, Hamburg) antritt. kaba

Info: Einen Trailer gibt es hier.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 24.01.2019