Cris Cosmo tanzt erst im Frühjahr

Der Oktober wird musikalisch: Seit September sind Bands in der Wollfabrik auch endlich wieder live zu sehen. Aber Achtung – der Plan für den Oktober hat sich etwas geändert. Bei einigen Künstlern ist nun auf der Webseite der Wollfabrik ein orangefarbenes Banner mit den Worten „verlegt“ zu sehen.

Unter anderem bei Cris Cosmo. Er bringt die deutsche Popmusik, die er gerne auch mit Reggae, Dancehall, Latin oder Hip-Hop mischt, am Freitag, 30. April, ab 20 Uhr auf die Bühne. Karten kosten 23 Euro im Vorverkauf und 28 Euro an der Abendkasse.

Auch „Me & the Heat“ verschieben ihr Konzert vom ursprünglich Samstag, 3. Oktober, auf Samstag, 20. März. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Die Karten gibt es im Vorverkauf für 23 Euro, an der Abendkasse für 28 Euro. „Evas Schwestern“ bringen das Paradies im neuen Jahr am Samstag, 13. März, mit. Sie starten um 20 Uhr und die Karten dafür kosten im Vorverkauf 21 Euro, an der Abendkasse 25 Euro.

Auch die Westernhagen Tribute & Double-Show von Mariuzz wird verlegt. Diese kommt nun am Freitag, 5. März, ab 20 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf für 23 Euro erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 28 Euro. Das Konzert von „Brothers in Arms“ wird vom Freitag, 23. Oktober, auf Samstag, 24. April, 20 Uhr verschoben. Der Eintritt dafür kostet im Vorverkauf 23 Euro, an der Abendkasse 28 Euro.

Auch die Band „Vier Gewinnt“ kommen erst im kommenden Jahr - und zwar am Samstag, 6. März, ab 20 Uhr. Tickets kosten im Vorverkauf 24 Euro und an der Abendkasse 29 Euro. „Across the Universe“ geht es mit Al di Meola auch erst im kommenden Sommer. Am Samstag, 17. Juli, kommt der amerikanische Gitarrist als Teil seiner verschobenen Europatour auch nach Schwetzingen. Karten dafür gibt es im Vorverkauf für 54 Euro und an der Abendkasse für 65 Euro.

Von Beatles bis Bon Jovi

Freuen dürfen sich die Gäste im Oktober auf „Quarrymen Beatles“ mit einer „Beatlemania“ – die gibt es am Freitag, 9. Oktober, 20 Uhr. Im Vorverkauf kosten die Karten 23 Euro, an der Abendkasse 28 Euro. Auch „Bounce“ kommt wie geplant mit „a Tribute to Bon Jovi“ am Samstag, 10. Oktober, ab 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 23 Euro und an der Abendkasse für 28 Euro. Fans von „The News“ dürfen sich auf Dienstag, 13. Oktober, 20 Uhr freuen. Tickets kosten im Vorverkauf am Stehtisch 23 Euro und auf den Sitzplätzen 29 Euro. Und auch das zweite Wohnzimmerkonzert findet am Samstag, 17. Oktober statt. Karten kosten im Vorverkauf 25 Euro und an der Abendkasse 30 Euro. Und als letztes Konzert im Oktober kommt Oli Roth & Band am Samstag, 24. Oktober, in die Wollfabrik.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 01.10.2020