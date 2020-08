Cris Cosmo und Tobias Nessel live erleben

Shoppingvergnügen, Spaß für die Kleinen und coole Sommermoves: Das gibt es am Samstag, 29. August, beim Möbel Höffner in Schwetzingen zu erleben.

In der Zündholzstraße 3 ist nämlich langer Einkaufstag von 10 bis 21 Uhr samt einer Indoor-Beach-Party angesagt, bei der Gute-Laune-Musiker Cris Cosmo gemeinsam mit Tobias Nessel (Drums/Percussions) auftreten wird. Zwischen 17 und 20.30 Uhr sorgt das Duo jeweils zur vollen Stunde und dann rund 30 Minuten lang für lässige Rhythmen. Der Eintritt ist frei. „Wir haben den einen oder anderen neuen Song aus der Corona-Zeit, jede Menge Freestyles über ein Beach-Konzert im Möbelhaus und ein Best-of-Programm aus den bisher fünf veröffentlichten Alben dabei“, verrät Cris Cosmo dieser Zeitung und freut sich mega auf den Auftritt – auch wenn das Publikum dabei nicht tanzen oder mitsingen darf – Corona-bedingt. „Wir haben in den vergangenen beiden Monaten schon viel Erfahrung mit Konzerten unter Corona-Auflagen sammeln dürfen. Klar, die wilden Tanzpartys müssen leider ausbleiben. Trotzdem gibt es jede Menge Entertainment und Interaktion, das funktioniert auch so und wir ziehen da schon immer alle Register, damit das Publikum trotz Auflagen eine großartige Zeit mit uns hat und happy nach Hause geht“, verspricht der leidenschaftliche Musiker und Entertainer, der ergänzt: „Es hat uns sehr gefreut zu sehen, wie motiviert und dankbar bisher das Publikum ist, weil endlich wieder etwas geht.“

Möbel-Höffner-Hausleiter Thomas Huck freut sich auf die Musiker und das lange Shoppingangebot für die Kunden. Außerdem kündigt er am Nachmittag Aktionen für Kinder an, die für Kurzweil sorgen.

Video Lokales Cris Cosmo feat. Alex Teschauer aka Candyface: Beweg Deinen Body - 03:52 Musiker Cris Cosmo (www.criscosmo.com) hat in Kooperation mit Pfitzenmeier Resorts & Clubs ein Motivationsvideo gedreht zu seinem Lied "Beweg Deinen Body". Hier gibt's den Clip (Quelle: Youtube) Musiker Cris Cosmo (www.criscosmo.com) hat in Kooperation mit Pfitzenmeier Resorts & Clubs ein Motivationsvideo gedreht zu seinem Lied "Beweg Deinen Body". Hier gibt's den Clip (Quelle: Youtube)

Mit der Band in der Wollfabrik

Ein weiteres Mal wird Cris Cosmo mit seiner Band am Freitag, 2. Oktober, 20 Uhr, in der Wollfabrik Schwetzingen live zu erleben sein. Karten gibt es im Vorverkauf für 23 Euro plus Gebühren im SZ-Kundenforum oder unter der Nummer 06202/5 77 73 80. „Auf das Konzert in der Wollfabrik in Bandbesetzung freue ich mich schon ganz besonders. Die Wollfabrik ist einfach einer der besten Clubs in der Region in jeglicher Hinsicht. Ambiente, Technik, Service – hier kann man schon einen ganz besonderen Abend gestalten“, sagt Cris Cosmo, der „wie immer massig Motivation und Interaktion mit vielen positiven Vibes“ ankündigt. Neben dem Konzert in Wörth am Rhein am 12. September ist das Konzert in der Wollfabrik das einzige geplante Bandkonzert und auch bisher der Tourabschluss in diesem besonderen Jahr. Wer Cris Cosmo also noch mal erleben will, sollte unbedingt vorbeischauen. kaba

Info: Ein Video von Cris Cosmo gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.08.2020