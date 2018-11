„Crush“ hat Bock auf Party

Mit „Musik im Saal“ bietet das Gasthaus „Blaues Loch“ eine neue interessante Plattform für Bands verschiedener Stilrichtungen. Das nutzt jetzt „Crush“ aus Mannheim, die am Samstag, 17. November, zu Gast sein wird. „Unser Schlagzeuger Christian Fichtner ist gebürtiger Schwetzinger und freut sich immer sehr über Auftrittsmöglichkeiten in seiner Heimatstadt“, sagt Gründer Rainer Herrmann. Zuletzt waren „Crush“ im März im „Grünen Baum“ zu hören und begeisterten das Publikum.

Die von Rainer Herrmann (Gesang) und Hannes Wölfer (Gitarre) 2014 gegründete Rock-Cover-Band spielt seit Mai 2016 in der aktuellen Besetzung. Patrick Kobel (Bass), Dirk Witter (Keyboards), Eric Bläß (Gitarre) und Christian Fichtner (Schlagzeug) sind mit im Team.

Mittlerweile hat sich die Band durch zahlreiche Auftritte in der Region einen Namen gemacht. „Wir sind erfahrene Musiker und waren in anderen Formationen aktiv. Jeder von uns weiß, worauf es ankommt. Wenn wir Musik machen, wollen wir in erster Linie Spaß haben. Und das klappt am besten, wenn das Publikum Spaß hat und mit uns eine Party feiert“, so Hannes Wölfer. Dafür hat „Crush“ immer Überraschungen dabei. Neben Leuchtarmbändern und Wunderkerzen, die ans Publikum verteilt werden, gibt es ein paar aufblasbare Gitarren. „Wer sich traut, darf bei ausgewählten Songs mit uns auf der Bühne rocken.“

Abheben will sich die Band auch durchdie große Bandbreite an Songs aus den letzten Jahrzehnten. Von AC/ DC bis ZZ Top reicht das Repertoire. „Abwechslung ist wichtig! Für uns, wie für das Publikum. Deshalb sind wir ständig bemüht das Programm aktuell zu halten und neue Songs einzustudieren“, meint der Schwetzinger Fichtner.

Am Samstag, 17. November, gibt „Crush“ das Debüt im Restaurant „Blaues Loch“. Beginn ist gegen 20.30 Uhr, der Eintritt ist frei. zg

