Da geht noch viel mehr

Schwetzingen hat jetzt offiziell sieben Partnerstädte. Zu viel, sagen Kritiker. Man muss abwarten, wie sich alles entwickelt: Fredericksburg in den USA nimmt aufgrund der Entfernung ohnehin eine Sonderrolle ein. Mit dem ungarischen Pápa sind die Kontakte auf vielen Ebenen gut. Bei Spoleto, Italien, scheint es nach einigen eher distanzierten Jahren einen kleinen Aufwind zu geben. Bei Lunéville steht zwar 2019 das 50. Jubiläumsjahr an, aber für die Zukunft muss man abwarten, wenn die derzeit sehr aktiven Säulen in der französischen Partnerstadt aufhören oder es einen politischen Wechsel gibt.

Für die drei neuen Partnerstädte gibt es solche Befürchtungen nicht. Die Entfernung spielt bei Schrobenhausen und Karlshuld keine große Rolle – ins pfälzische Wachenheim ist es ohnehin nur ein Katzensprung.

Und in Oberbayern waren die Freude und die Lust auf diese Partnerschaft hautnah zu spüren. Auch wenn sich jetzt zur Unterzeichnung der Urkunden mehr die offiziellen Vertreter getroffen haben, war trotzdem zu erleben, dass diese noch frische Verbindung nach Schwetzingen schon in der Bevölkerung verankert ist. Selbst die jungen Leute wissen darüber bestens Bescheid.

Es ist davon auszugehen, dass sich das noch steigern wird. Denn zusätzlich zu den bereits bestehenden Kontakten – zum Beispiel von Vereinen und der Musikschulen – oder den gegenseitigen Besuchen bei Festen oder Weihnachtsmärkten gibt es weitere Pläne wie einen Auszubildenden-Austausch.

