Vor etwas mehr als einem Jahr beschlossen Siegfried Meyer und Johannes Tegethoff, ihrem geliebten Hobby, dem Boulespielen, mit anderen Mitspielern irgendwo in ihrer Nähe zu frönen (wir berichteten).

Dank der hervorragenden Einbindung von Johannes Tegethoff in die DJK war eine mögliche Spielbahn rasch gefunden. Der Wirtschaftsweg zwischen der Schwetzinger Alla-hopp-Anlage und dem DJK-Hundesport-Gelände bot sich an, zwar ziemlich holprig und einer klassischen Boulebahn in keinster Weise ähnlich, aber das tat dem Spaß keinen Abbruch. Mit drei Freunden fing man an und beschloss, künftig jeden Sonntag ab 11 Uhr hier zu spielen – und damit gerne auch weitere Interessenten anzulocken.

Der Erfolg war überwältigend. Fast jeden Sonntag kamen neue Interessenten dazu und alle fanden die Idee, kein Verein zu sein oder zu werden, hervorragend. Jeder kann mitmachen, nur der Spaß am Boulespielen in einer Gruppe Gleichgesinnter ist ausschlaggebend. In einer urdemokratischen Abstimmung wurde dann noch der coole Name „Boule4Fun“ samt Logo gefunden.