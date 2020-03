Da rockt der Nachwuchs unermüdlich

Schwetzingen.Was passiert, wenn sich Jugendliche aus verschiedenen Ländern an einen Tisch setzen und gemeinsam ein Projekt planen? Ein Musikfestival ohne Grenzen entsteht.

Vier verschiedene Bands aus den Partnerstädten Lunéville, Spoleto und Pápa haben zugesagt, zusammen mit der Spargelstadt ein Festival auf die Beine zu stellen. „Wir hatten im vergangenen Mai am Wochenende des Spargelsamstags eine Jugendbotschafterkonferenz. Da haben wir uns überlegt, was wir veranstalten können. Ein Projekt, was dann auch wiederholt werden könnte. Dann gab es verschiedene Vorschläge – und am Ende wurde abgestimmt“, erklärt Jugendbotschafter Alexander Jordan die Entstehung. Zusammen mit den Jugendbotschaftern Merve Deniz und Nicolas Frei koordiniert er das Projekt.

Das Festival „Rock in da Hütt“ wird dann am Samstag, 27. Juni, von etwa 15 bis 22 Uhr auf dem Gelände der Grillhütte stattfinden. „Wir wollten etwas machen, wo auch unsere Partnerstädte involviert sind. Und da unsere Städte alle musikalisch sind, haben wir uns dafür entschieden.“

Mit dabei ist die Band „Black Soxx“, „Matora“, „Free2play“ und „Beyond this summer“. Welche Bands aus den Partnerstädten mit dabei sind, wird noch nicht bekannt gegeben. „Wir brauchen noch die feste Zusage, aber es sind zwei aus Spoleto und jeweils eine aus Lunéville und Pápa.“

Verschiedene Genres

Ein Pre-Konzert von „Rock in da Hütt“ startet am Samstag, 7. März, im Jugendzentrum der KjG. „Mit ihnen sind wir für diesen Tag auch eine Kooperation eingegangen. Catering gibt’s also von der KjG“, erzählt Andrea Kroll, die das Festival als Jugendreferentin unterstützt. Die Bands „Black Soxx“ und „Matora“ zeigen da schon mal von 18 bis 22 Uhr einen Vorgeschmack auf den großen Tag im Sommer.

Das zweite Pre-Konzert wird am Samstag, 25. April, veranstaltet. Der Ort ist noch nicht sicher, vermutlich wird bis dahin aber der Saal des Jugendzentrums „Go In“ wieder nutzbar sein. Dort spielt dann die Band „Beyond the Summer“. „Leider konnten die Musiker von ,Free2play‘ an keinem der beiden Daten, deshalb werden die Besucher diese Band erst am Festivalstag zu hören bekommen“, sagt Kroll.

Für die Werbung ist Deniz zuständig. „Ich versuche, die Jugendlichen über die sozialen Medien zu erreichen. Ansonsten ist das nämlich gar nicht so einfach. Wir haben Plakate, die dann auch im Jugendzentrum und an den Schulen aushängen“, sagt sie und Jordan ergänzt: „Natürlich hoffen wir auch, dass die Bands ihre Fangemeinde motivieren. Überall dort, wo die ,Black Soxx’ sind, ist voll. Wenn die Bands das ihren Freunden erzählen, dann werden da schon einige zusammenkommen.“ nina

Info: Zu den Konzerten können Jugendliche ab 14 Jahren kommen – der Eintritt für die Pre-Konzerte kostet 4 Euro.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020