Da schlägt die Badelust Wellen

Im Bellamar schlägt die Badelust hohe Wellen! Von chilligen Afterworkpartys und anregenden Aqua-Kursen über ein vielseitiges Ferienprogramm bis zum Besuch des TSG Hoffenheim-Fan-Mobils reicht der lustig-sportliche Aktionskalender, der von Ende Juli bis Anfang September den perfekten Sommerferienspaß verspricht. „Wir wollen mit unseren zahlreichen Aktionen und Events allen Daheimgebliebenen einen kurzweiligen Urlaub vor der Haustür anbieten. Unsere Gäste können den Tag beispielsweise mit einer belebenden Aqua-Gymnastik beginnen oder ihn bei den beliebten Afterworkpartys (an allen Freitagen im August jeweils von 17 bis 21 Uhr) ausklingen lassen“, kündigt Bäderleiter Alexander Happold an.

Bei einem erfrischenden Cocktail in vorabendlicher Relaxatmosphäre lockt der Liegestuhl und Markus Wahl von der Mannheimer DJ-Community legt dazu groovige und chillige Musik im Stil von Café del Mar und Latinnight auf. Da freut sich Happold gemeinsam mit seinem Team auf zahlreiche Besucher. Spiel, Spaß, Sport und Spannung für Groß und Klein sind also garantiert.

Immer wieder samstags

Das diesjährige Ferienprogramm läuft an allen Samstagen ab sofort bis einschließlich 7. September, immer von 14 bis 17 Uhr, und beginnt am Samstag, 27. Juli, mit einem speziellen „Holiday Opening“. In den kommenden Tagen und Wochen sind dann unter anderem ein Tischtennis-Turnier (10. August), ein Family-Day (17. August), die „Bellalympics“ (31. August) und das beliebte „Schlag den Schwimmmeister“ (7. September) im Angebot. „Alle Aktionen und die genauen Zeiten sind auf der Homepage und der Facebook-Seite auf einen Blick gelistet“, weist Happold auf die detaillierten Informationen hin und macht besonders auf den Besuch des „Hoffe-Expresses“ aufmerksam. Das Fanmobil der TSG Hoffenheim kommt am Sonntag, 18. August, ab 12 Uhr ins Bellamar und hat jede Menge Spiel und Spaß im Gepäck.

Für einen sportlich-erfrischenden Start in den Sommertag sorgen die morgendlichen Aqua-Kurse mit Viola, immer dienstags, mittwochs und donnerstags, jeweils von 10.30 bis 11.15 Uhr. An Donnerstagen steht zudem der Aqua-Fit-Mix von 11.30 bis 12.15 Uhr auf dem Programm.

Bleibt noch der Hinweis, dass sämtliche Aktionen – bis auf die Aqua-Kurse – im üblichen Bellamar-Sommertarif enthalten sind. Soll heißen: während der Freibadsaison gibt es das doppelte Badevergnügen zu einem Preis. Wenn sich also das Sommerwetter einmal von seiner weniger schönen Seite zeigen sollte, dann packt man seine Badehose ein und geht ins direkt benachbarte Hallenbad. „Auch die eine oder andere Aktion können wir je nach Wetterlage in den Indoor-Bereich verlegen, wovon wir jetzt aber mal angesichts der aktuellen Wetterprognose nicht ausgehen wollen“, so Happold. zg

Info: Weitere Infos zum Bellamar-Sommerferienprogramm sind jederzeit abrufbar unter www.bellamar-schwetzingen.de

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 27.07.2019