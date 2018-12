Da werden mit Sicherheit viele Kinderaugen glänzen

In den Räumen der Arbeiterwohlfahrt stapeln sich die Geschenke. Jedes ist in ein anderes Papier eingewickelt, liebevoll verziert mit Schleifchen. Sie warten ab heute bis Freitag auf Abholer. Die Geschenke stammen aus der Kindertraumbaumaktion, die Antonia und Tibor Wettstein dieses Jahr bereits zum elften Mal initiiert haben. Dabei sollen Kinder ein Weihnachtsgeschenk erhalten, deren Eltern sich keines leisten können. Jetzt sind alle Päckchen zusammen, so dass die Eltern der Kinder die Päckchen pünktlich vor Weihnachten abholen können. „Dieses Jahr haben wir 257 Wünsche erfüllt“, erklärt Antonia Wettstein.

Hoch im Kurs standen diesmal Schulsachen, wie Ranzen, Mäppchen und Stifte, die oft auf den Wunschzetteln standen. Aber auch Winterjacken und -schuhe werden immer wieder benötigt. Klassiker wie Bausteine oder ein Fußball waren auch dabei. Hilfe bekommen Wettsteins dabei insbesondere vom Tafelladen Appel + Ei beim Einsammeln der Wünsche, von der Stadt beim Aufhängen der Zettel an den Baum und der Sparkasse beim Lagern der abgegebenen Geschenke.

Teilhabe ermöglichen

Neben den erfüllten Wünschen konnten 2700 Euro (davon 1500 von Rotary) an den Kinderförderfonds südliche Kurpfalz von Caritas und Diakonie gespendet werden, der es Kindern ermöglicht, an Angeboten in den Bereichen Bildung, Sport, Kultur und Freizeit teilhaben zu können und da etwa Vereins- oder Musikschulbeiträge bezahlt. Dabei können immer noch Spenden getätigt werden, und zwar unter der IBAN DE86672500200009140905. Und im nächsten Jahr geht es weiter. grö

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.12.2018