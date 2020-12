Dalia ist das 800. Baby in diesem Jahr

Als „unbeschreiblich“ beschreibt die frisch gebackene Mutter Julia Naomi Vogt das Gefühl, als sie ihre Tochter Dalia das erste Mal in den Armen halten durfte. Bei der Erinnerung steigen ihr erneut Freudentränen in die Augen. „Das Gefühl war einfach überwältigend“, sagt die Mannheimerin und bleibt sprachlos. Ihrem Mann Daniel Mannartz-Vogt geht es ähnlich, er lacht und ist erleichtert, dass Mutter und Baby wohlauf sind.

Das kleine Mädchen erblickte am Montagvormittag, den 30. November, nach mehrstündiger Geburt um 10.28 Uhr in der GRN-Klinik Schwetzingen das Licht der Welt. Damit ist Dalia das 800. Baby, das dieses Jahr in der Geburtshilfe entbunden wurde. Das sind zum Stichtag 31 Babys mehr als im Vorjahr. „Wir haben uns hier zu jeder Zeit gut aufgehoben und betreut gefühlt“, berichtet Julia Naomi Vogt zufrieden. Der Geburtstag ihrer neugeborenen Tochter fällt nun genau mit dem Tag zusammen, an dem das junge Paar vor exakt zwei Jahren zu ihrer knapp achtmonatigen Weltreise aufbrach. Nun bricht die junge Familie gemeinsam zu neuen Ufern auf.

Übrigens: Die Mediengruppe Dr. Haas, zu der unter anderem diese Zeitung gehört, freut sich mit dem Paar über den Nachwuchs und gratuliert von Herzen. Denn Julia Naomi Vogt verstärkt im Unternehmen das Team der Produktsteuerung. zg

