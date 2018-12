Damit Bedürftige feiern können

In großer Runde feierte die Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Lutherhaus ihre Adventsfeier. Die festlich geschmückten Tische waren dicht besetzt, als die Stadtkapelle weihnachtliche Weisen anstimmte. Vorsitzende Ivonne Schaffner blickte in erwartungsvolle Gesichter. Unter den Gästen begrüßte Schaffner Bürgermeister Dr. Ralf Göck aus Brühl, der eine große Spende entgegennehmen konnte. Im Juli hatte das Benefizkonzert mit Claus Eisenmann eine schöne Summe eingespielt: „Aus den Eintrittsgeldern können wir heute 1500 Euro an die Stiftung Menschen in Not in Brühl überreichen“, freute sich Schaffner.

Dass die Spende nach Brühl geht, hat den direkten Bezug zum Schwetzinger Ortsverein, denn die Brühler Mitglieder gehören nach einem Zusammenschluss der Ortsvereine diesem an. Göck betonte, dass das Geld Bedürftigen zugutekomme. Auf Nachfrage erklärte er: „Wir ermöglichen Bedürftigen, einen schönen Weihnachtsabend verbringen zu können.“ Im Sozialamt würden Anfragen und Hinweise auf Menschen in Not eingehen, die dann unterstützt werden. Das honorierten die Gäste mit Beifall.

Mit Erhardt-Gedicht geglänzt

Den bekam auch Hans-Peter Müller, der in Vertretung des Oberbürgermeisters gekommen war. Verbunden mit seinem Dank für das Engagement der Awo-Aktiven unterhielt er trefflich mit einem Gedicht von Heinz Erhardt: „Der Karpfen kocht, der Truthahn brät, man sitzt im engsten Kreise.“ Das Lachen der Gäste hatte er damit erreicht.

Daran knüpfte Rosa Grünstein, die frühere Landtagsabgeordnete der SPD, an, die es bürokratisch auf die Spitze des Weihnachtsbaums trieb: Der heiße in der Amtssprache „DWB“, also Dienstweihnachtsbaum und unterliege natürlich einer detaillierten Dienstanweisung: „Ein Dienstweihnachtsbaum (DWB) ist ein Weihnachtsbaum natürlichen Ursprungs oder ein einem natürlichen Weihnachtsbaum nachgebildeter Weihnachtsbaum, der zur Weihnachtszeit in Diensträumen aufgestellt wird.“ Ähnlich umständlich wird beschrieben, wie der DWB aufzustellen, zu pflegen und zu nutzen ist – etwa als Hintergrund für Krippenspiele. Und: „Die heiligen drei Könige sind von sehr religiösen Beamten darzustellen.

Bei Kaffee und Kuchen hörten die Gäste gerne zu und lachten herzlich. Die „Chorwürmer“ mit Leiterin Elena Spitzner sangen weihnachtliche Lieder. Die Stimmung griff die Chansonnette Roswitha Goos auf, die mit Liedern „der Dietrich“ begeisterte und die Feier langsam in den Ausklang geleitete. zesa

