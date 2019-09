Damit der Bewusstlose überlebt

In einer schönen Kooperation bietet ein Expertenteam aus der GRN-Klinik, dem Ärztenetz und vom Deutschen Roten Kreuz in Schwetzingen in der Woche vom 16. bis 22. September Informationen und praktische Übungen rund ums Thema Herz-Kreislauf-Stillstand an. Auf den Kleinen Planken ist am Samstag, 21. September, eine öffentliche Aktion geplant.

Unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Gesundheit läuft ab Montag, 16. September, bundesweit die „Woche der Wiederbelebung“. Ärzte führen gemeinsam mit den Rettungsdiensten unter dem Motto „Ein Leben retten. 100 Pro Reanimation“ zahlreiche Aktionen in Kliniken, öffentlichen Gebäuden und auf Plätzen durch, um dadurch noch mehr Menschen zu ermutigen, im Ernstfall – etwa bei einem Herzstillstand – Leben zu retten.

So auch das Team der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin der GRN-Klinik Schwetzingen unter Leitung von Chefarzt Dr. Christian Bopp. Unterstützt vom Ärztenetz Schwetzingen und dem Deutschen Roten Kreuz, Ortsverband Schwetzingen, führen die Klinikärzte auch in diesem Jahr wieder Übungen in verschiedenen Schwetzinger Schulen und auf den Kleinen Planken durch. Ihre Botschaft: Auch Laien können Leben retten! Unter dem Motto „Prüfen. Rufen. Drücken! – Reaktion und Atmung checken, Notruf 112 wählen und Herzdruckmassage machen“, werden die Teilnehmer in den Schulungen instruiert.

Eine öffentliche Veranstaltung auf den Kleinen Planken am Samstag, 21. September, richtet sich an alle interessierten Bürger: Von 9 bis 14 Uhr informiert das Team um Dr. Christian Bopp über die Theorie und Praxis der Wiederbelebung, das Thema Herz-Kreislauf-Stillstand und die in der Stadt installierten Defibrillatoren. Die Wiederbelebungskurse im Wirtschaftsgymnasium, am Privatgymnasium und an der Gemeinschaftsschule finden am 18., 19. und 20. September unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die Infoveranstaltung auf den Kleinen Planken am Samstag, 21. September, ist natürlich öffentlich und gratis. zg

