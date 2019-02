Damit der Liebesgruß eine persönliche Note bekommt

Wie hab’ ich mich dieser Tage gefreut, als ich mal wieder einen richtigen Brief auf dem Tisch hatte. Der Hockenheimer Ex-OB Gustav Schrank hatte mir seine Anregungen zur Jubiläumsbeilage aufgeschrieben. Klar, dass er da auch von mir einen Brief zurückbekommen hat. Sonst sind es ja meist nur Werbebriefe oder Rechnungen, die die Post bringt. Wir schön war das noch, als man eine Postkarte mit netten Grüßen aus Italien, Spanien oder Marokko zugesandt bekam. Und bei mir, als man zu Teenagerzeiten täglich einen wenigstens kurzen Liebesbrief verfasst hat (oder verfassen musste?), weil sonst meine damalige Freundin Regina ihre zuckersüßen Lippen verweigert hätte. Denn sie war eine fleißige Schreiberin, unter zwei handgeschriebenen Seiten blieb es nie – und auf dem parfümierten Kuvert waren Herzen, Marienkäfer und Kussmünder zu sehen.

Das alles scheint verloren zu gehen in Zeiten von SMS, Twitter, Instagram und Whats App. Die Schwetzinger Kinderbuchautorin Elske Ebeleing-Saeger bläst jetzt zur Gegenoffensive. Nachdem sie am Tag des Lesens im Radio hörte, dass in Reutlingen eine Frau in einem Café sitzt und anderen anbietet, mit dem Füllfederhalter in gut leserlicher Handschrift Postkarten und Briefe zu schreiben, hat sie beschlossen, es ihr gleich zu tun: „Ich habe Fantasie und schreibe für mein Leben gern. Daraus sind sieben Bücher geworden, aber auch Postkarten und Briefe liebe ich“, sagt die Schwetzingerin, die als Lesepatin in der Zeyher-Grundschule tätig ist, der Zeitung.

Erster Schreibtermin am Mittwoch

Jetzt ist sie natürlich gespannt, ob es für so eine kreative Dienstleistung überhaupt Bedarf gibt. Deshalb bietet sie in nächster Zeit an jedem ersten Mittwoch im Monat von 15 bis 17 Uhr an, Briefe oder Karten zu schreiben. Erstmals am Mittwoch, 6. März, in der „GenussXZeit“ – dem österreichischen Spezialitätengeschäft in der oberen Carl-Theodor-Straße 29.

Wenn es ein längerer Brief werden soll, schreibt sie sich gern die Fakten auf und verfasst ihn später zu Hause, Karten gehen natürlich vor Ort. Egal ob Trauer, Glückwunsch oder ein Lebenszeichen, Elske Ebeling-Saeger fällt immer was ein. Sie will daraus auch kein Geschäft machen, ihre Dienstleistung ist kostenlos, aber sie freut sich, wenn jemand etwas für den guten Zweck spendet.

