Damit die Mitmenschen einen Hauch von Zuversicht erhalten

„Ich hätte ohne sie meinem Kind in diesem Jahr keinen Weihnachtsbaum aufstellen können“, das hörten Beate und Thomas Giesser und ihre Mitarbeiter von G + S Holzbau aus Schwetzingen und Ketsch am vergangenen Samstag häufig. 100 Nordmanntannen hatten sie organisiert, alle im Weihnachts-Gardemaß zwischen 1,60 bis 2,20 Meter, „Gewachsen in Deutschland“, betonte der Chef.

Stolz zeigten die Zimmermänner des Holzbau-Fachunternehmens das duftende grüne Weihnachtszubehör. „Es kommt so viel Dank an uns, das war auch schon vor einigen Jahren so, als wir erstmals unsere Schenkaktion gestartet haben“, erzählte Beate Griesser – und just in diesem Moment kamen erste Interessenten vorbei. Zurückhaltend und doch in Vorfreude darauf, der Familie, den Kindern und ein wenig auch sich selbst diese traditionelle Weihnachtsfreude bereiten zu können.

Tafelladen profitiert auch

Thomas Griesser und sein Team luden die Menschen, die vorbeischauten, zu Glühwein, Punsch und Bratwurst ein. Insgesamt 70 der dreidimensionalen Kugelständer und Kerzenhalter wurden direkt abgeholt, mit den Leuten kamen die Holzfachwerker ins Gespräch. Oft waren es nicht die allerschönsten Geschichten, die sie dabei zu hören bekamen. Doch entschädigte die Freude, die sie mit der Schenkaktion und einiger Zeit bei Freunden auslösen, für jeglichen Aufwand.

Thomas Griesser brachte die übrigen Bäume zum Tafelladen „Appel + Ei“ in Schwetzingen, damit auch sie Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, ein wenig Freude und den Hauch der Zuversicht in der Weihnachtszeit bringen können. zesa

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 17.12.2018