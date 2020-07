Daniel Born gibt der Polizei Rückendeckung

Michael Fahrer (v. l.), Martin Scheel und Ricardo Wegener im Gespräch mit Daniel Born. © Fallert/Büro Born

Der Schwetzinger SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born war im Polizeirevier in seiner Heimatstadt, um sich über über die Sicherheitslage im Revier zu informieren. Auch tauschte er sich mit Revierleiter Martin Scheel, dessen Stellvertreter Michael Fahrer sowie Ricardo Wegener über die Randale und Angriffe auf die Polizei in Stuttgart aus, heißt es in einer Mitteilung des Büros von Born.

„Es war mir wichtig, direkt mit unserer Polizei und den Beamten über die Ereignisse in Stuttgart zu sprechen und ihnen persönlich meine Solidarität auszusprechen“, berichtet Born, dessen Landtagsbüro nur wenige Meter vom Ort der Randale entfernt liegt. Für Born ist es wichtig, dass die Täter rasch ermittelt und bestraft werden, er sieht die Ausschreitungen aber auch in einem weiteren Rahmen. „Die Brutalität, mit der die Täter in dieser Nacht vorgegangenen sind, hat eine neue Qualität und ist durch nichts zu rechtfertigen. Wir alle gemeinsam haben eine starke Demokratie etabliert, in der wir keine Angst vor der Polizei haben müssen, aber Respekt. Die Respektlosigkeit gegenüber dem Staat und seinen Institutionen nimmt aber immer weiter zu“, stellt der SPD-Politiker seine Eindrücke dar.

In dem sehr offenen Gespräch wurde auch das Zitat aus der Politik, dass es bei der Polizei strukturellen Rassismus gebe, aufgeworfen. Born distanzierte sich von dieser Formulierung scharf: „Es gibt Rassismus in unserer Gesellschaft und dagegen müssen wir vorgehen. Die Polizei ist eine Institution, an die sich Menschen wenden können, die Opfer von Rassismus werden. Der Polizei strukturellen Rassismus vorzuwerfen ist falsch und gefährlich.“

Mit Lockdown nicht weniger Arbeit

Revierleiter Scheel berichtete über die Erfahrungen während der Corona-Krise. Hier habe es für die Beamten durch den Lockdown nicht weniger Arbeit gegeben: „Es musste über die Regelungen informiert, aber diese auch erklärt und durchgesetzt werden. Zu diesem Zweck wurde im Schulterschluss mit den Gemeindeverwaltungen, insbesondere auch die polizeiliche Präsenz im öffentlichen Raum, massiv erhöht“, erläuterte Scheel.

Auf die Nachfrage von Born, ob es während der Zeit des Lockdowns vermehrte Fälle von häuslicher Gewalt gegeben habe, konnte Scheel dies glücklicherweise für den Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Schwetzingen verneinen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 10.07.2020