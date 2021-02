Daniel Born landesweit als Experte gefragt

Da der Landtagswahlkampf in diesem Jahr wohl ausschließlich unter Corona-Bedingungen ablaufen muss und somit keine Präsenzveranstaltungen stattfinden können, gewinnt auch in diesem Bereich das Thema Digitalisierung eine neue und nachhaltige Bedeutung. Das Team des SPD-Abgeordneten und -Landtagskandidaten Daniel Born zeigt sich darauf gut vorbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach fast 40 Veranstaltungen in ganz Baden-Württemberg fällt das Zwischenfazit durchgängig positiv aus. „Zunächst war es für uns alle eine eigentlich unerwünschte Erfahrung, praktisch einen ganzen Wahlkampf über Online-Veranstaltungen bestreiten zu müssen. Mittlerweile haben wir aber nicht nur die richtigen Themen auf der Agenda, sondern das kompakte 60-Minuten-Format mit einem maximal zehnminütigen Einstiegsreferat und anschließender Diskussion macht allen Beteiligten immer mehr Freude.“ resümiert Born seine bisherigen Erfahrungen.

Die nachfolgende Liste gibt einen Überblick über die in den kommenden Wochen geplanten Veranstaltungen. „Unabhängig von unserer Dialogtour freuen wir uns aber auch über die vielen Anrufe, E-Mails und Social-Media-Kontakte, durch die wir weiterhin im ständigen Kontakt mit den Bürgern in unserem Wahlkreis stehen“, ergänzt der Wirtschafts- und Bildungsexperte der SPD-Landtagsfraktion.

Dienstag, 9. Februar, 19 Uhr: „Wassermanagement im Klimawandel“, Podiumsdiskussion beim BUND.

Donnerstag, 11. Februar, 19 Uhr: „Bezahlbares Wohnen. Hier bei uns“, zu Gast in Altlußheim.

Donnerstag, 11. Februar, 20 Uhr: „Unsere Vereine: Die nächsten Intensivpatienten?“, zu Gast in Neulußheim.

Samstag, 13. Februar, 16 Uhr: „Klimaschutz machen!“, Umwelt-Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter zu Gast bei Daniel Born.

Samstag, 13. Februar, 17.30 Uhr: „Insta-live mit Daniel und Flo“, mit Florian Wahl im Gespräch.

Mittwoch, 17. Februar, 18 Uhr: „Starke Familien. Gute Kita.“, zu Gast bei Gabi Rolland in Freiburg.

Mittwoch, 17. Februar, 19 Uhr: „Krisenfestes Klassenzimmer. Jetzt!“, zu Gast in Ketsch.

Donnerstag, 18. Februar, 11 Uhr: „Virtuelle politische Podiumsdiskussion: Baden-Württemberg vor der Wahl – Fokus Wohnung- und Immobilienpolitik“, zu Gast beim Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen.

Samstag, 20. Februar, 17.30 Uhr: „Insta-live mit Daniel und Flo“, mit Florian Wahl im Gespräch.

Sonntag, 21. Februar, 19 Uhr: „Livestream mit Kathrin Breitenbücher“, zu Gast bei Kathrin Breitenbücher in Schorndorf.

Mittwoch, 24. Februar, 18 Uhr: „Mehr als eine Risikogruppe: Unsere Senioren verdienen gute Politik!“, zu Gast in Plankstadt.

Freitag, 26. Februar, 19.30 Uhr: „Tagesmütter. Info. Beruf. Ausbildung.“, zu Gast in Ketsch.

Samstag, 27. Februar, 17.30 Uhr: „Insta-live mit Daniel und Flo“, mit Florian Wahl im Gespräch.

Dienstag, 2. März, 19 Uhr: „Was die Landespolitik jetzt für mehr bezahlbaren Wohnraum und gegen explodierende Mietpreise tun muss“, zu Gast bei Podiumsdiskussion des Deutschen Mieterbundes.

Mittwoch, 3. März, 17 Uhr: „170 Jahre staatlich geschützter freier Sonntag“, zu Gast bei Podiumsdiskussion bei der Allianz für den freien Sonntag in Baden-Württemberg.

Donnerstag, 4. März, 18 Uhr: „Gute Arbeit hat Zukunft“, zu Gast in Eppelheim.

Freitag, 5. März, 18 Uhr: „Instrumente moderner Wohnungspolitik“, zu Gast bei Patrick Wegener in Öhringen.

Samstag, 6. März, 17.30 Uhr: „Insta Live mit Daniel und Flo“, Florian Wahl und Daniel Born im politischen Gespräch.

Mittwoch, 10. März, 18 Uhr: „Würdevolle Pflege. Das geht.“, Bundestagsmitglied Heike Baehrens, Sprecherin für Pflegepolitik der SPD-Bundestagsfraktion, zu Gast.

Samstag, 13. März, 17.30 Uhr: „Insta Live mit Daniel und Flo“, Florian Wahl und Daniel Born im politischen Online-Gespräch. zg/Bild: SPD

Info: Alle Zugangsdaten gibt es über das Wahlkreisbüro unter www.daniel-born.de, Telefon 06205/3 83 24 oder per E-Mail an: buero@daniel-born.de

