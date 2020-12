Daniel Born und Jusos wehren sich

„Hier muss aber einer nachsitzen und nacharbeiten: Offensichtlich hat der AfD-Kandidat keine Ahnung, für welche Partei er da antritt“, entgegnet Landtagsabgeordneter Daniel Born auf die Pressemitteilung des AfD-Kandidaten Karlheinz Kolb vom Vortag (SZ vom 4. Dezember). Der von ihm angesprochene Landtagsabgeordnete Räpple hatte zum Sturz der Regierung aufgerufen und war zu diesem Zeitpunkt auch noch AfD-Mitglied.

„Man muss sich außerdem anschauen, was sich Räpple alles erlauben konnte und dennoch weiter AfD-Mitglied blieb: Räpple hatte erklärt, dass man fragen müsse, ob sechs Millionen oder doch nur vier Millionen Juden in den KZs ermordet worden waren. Er wollte den Antisemiten Wolfgang Gedeon in der Fraktion behalten. Er beschimpfte uns von der SPD-Fraktion als rote Terroristen, löste einen Polizeieinsatz im Landtag aus und behauptete nach der Chemnitz-Demonstration, die Regierung breche ständig die Verfassung. Und das alles tat er nicht nur als AfD-Abgeordneter, sondern wurde von seiner Partei sogar als Landtagsschriftführer nominiert“, erläutert Born und ergänzt: „Die AfD ist zu einem Sammelbecken von Rechtsextremen geworden, in dem ein Faschist wie Räpple nicht nur über Jahre mitschwimmen kann, sondern sogar Wahlen und Nominierungen gewinnt.“

„Man muss im Gespräch bleiben“

„Anstatt sich mit diesem Faschismusproblem der eigenen Partei auseinanderzusetzen lieber auf die Jusos zu zeigen ist ein durchsichtiges Ablenkungsmanöver und entlarvt sich von selbst“, schreiben Landtagsabgeordneter Daniel Born und die örtlichen Juso-Vorsitzenden Laura Fallert und Egzon Fejzaj gemeinsam in einer Pressemitteilung. „Die Jusos sind junge Menschen zwischen 14 und 35 Jahren, die sich für wirksamen Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit und eine friedlichere Welt einsetzen“, so der Landtagsabgeordnete, der davon berichtet, dass er selbst als Juso im Willy-Brandt-Center in Jerusalem war, wo Jusos aus Deutschland mit israelischen ebenso wie mit palästinensischen Jugendlichen gemeinsam Projektarbeiten durchgeführt haben.

Für Fallert und Fejzaj ist der AfD-Vorhalt absurd. „Wir Jusos stellen uns vorbehaltlos hinter das Existenzrecht Israels. Aber wer Frieden will, muss wissen, dass es ohne die Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts palästinensischer Menschen keinen Frieden geben wird. Dementsprechend muss man sich beiden Seiten gegenüber solidarisch zeigen und vor allem mit beiden im Gespräch bleiben.“ zg

