Daniel Born weiter in SPD-Komission

Mit dem besten Ergebnis aller Kandidierenden ist der Landtagsabgeordnete Daniel Born (SPD) für weitere zwei Jahre in die Antragskommission der Baden-Württemberg-SPD gewählt worden, heißt es in einer Pressemitteilung. Beim Landesparteitag am Wochenende im ostwürttembergischen Heidenheim erhielt Born 185 von 247 Stimmen und landete auf dem ersten Platz.

Die Antragskommission bereitet die Parteitage der Landes-SPD inhaltlich vor. Durch Empfehlungen zu den gestellten Anträgen bündeln sie die Themenkreise. „So ein großer Vertrauensbeweis bei der Wiederwahl ist großartig – gerade weil man ja in der Antragskommission auch hart mit Antragsstellern verhandeln oder Wünsche negativ bescheiden muss“, sagte Daniel Born über das Ergebnis.

Ebenfalls erfolgreich lief der Parteitag für die Schwetzingerin Neza Yildirim, die zur Delegierten für den anstehenden Bundesparteitag gewählt wurde. Damit wird Yildirim nicht nur über die Konsequenzen aus dem Bewertungsbericht zur Großen Koalition abstimmen und die neue Bundesspitze wählen, sondern auch über die Veränderungen in der SPD Beschlüsse fassen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 15.10.2019