Daniela Hertenstein ist jetzt neue Vorsitzende

Frische, helle Kinderstimmen der zwölf „Chorwürmer“ des gastgebenden Sängerbundes Schwetzingen unter der Leitung von Elena Spitzner, eröffneten mit bekannten Melodien wie „Der Frühling“ von Schubert, dem „ABC“ von Mozart, „Vaiana“ – Filmmelodie von Disney und „Ich wollte nie erwachsen sein“ von Peter Maffay die Jahreshauptversammlung des Chorverbandes Kurpfalz (CV).

Verbandsschriftführerin Daniela Hertenstein hieß in Vertretung die anwesenden Vereinsvertreter, die Gäste, Bürgermeister Matthias Steffan, die Landtagsabgeordneten Manfred Kern (Grün) und Daniel Born (SPD), willkommen. Ihr Dank galt auch Sabine Rebmann, der Vorsitzenden des gastgebenden ältesten Schwetzinger Vereins. Alle drei Gäste fanden in ihren Grußworten humorvolle, anerkennende Worte. So würdigten sie das Engagement im Ehrenamt für den Chorgesang. Dass gemeinsames „Singen die Gefühle nach außen“ bringt, und „Singen gelebte Vielfalt von Melodien und Texten“ ist, war ebenso zu hören. Chorgesang bereichert auch immer wieder unsere Gesellschaft. Ihr besonderer Dank galt dann auch allen Chören. Sabine Rebmann begrüßte die Mitglieder und wies darauf hin, dass die Zukunft der Chöre die Kinder sind, und das Wichtigste dabei, dass sie Freude am Singen haben.

Verbandsschriftführerin Daniela Hertenstein verlas den Tätigkeitsbericht des Verbandsvorsitzenden Gerhard Kuhn, der sich damit auch verabschiedete, wobei im Rückblick auf 2018 etliches im organisatorischen Bereich gefordert war. Es waren einige Veranstaltungen anberaumt, so diverse Seminare, Stimmbildung und Vorträge – unter anderem auch zum Datenschutz. Erfreulicherweise sind die Veranstaltungen gut vorbereitet, so dass die Teilnehmer zahlreich kommen.

Es folgten Tätigkeitsberichte der Verbandschorleiterin Maria Löhlein-Mader und der Frauenreferentin Gaby Oberhardt aus dem Badischen Chorverband.

Verbandsschatzmeister Reinhard Bertram wurde eine vorbildliche Buchführung von Revisorin Sabine Rebmann bestätigt. Auch dankte sie den Präsidiumsmitgliedern für die Arbeit. hgü

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 06.04.2019