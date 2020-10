Dank für überwältigende Hilfe

„Es sind herausfordernde Zeiten, mit denen wir uns seit März konfrontiert sehen.“ Sätze wie diese hören wir immer wieder. Für die meisten von uns stehen sie im Zusammenhang mit den Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie. Doch für die Seeles haben solche Worte eine wesentlich dramatischere Bedeutung. Auf den ersten Blick scheint das Familienleben ganz normal zu sein – so normal es eben in diesen Zeiten sein kann.

Operation dauerte 13 Stunden

Im Sommer verbrachten die dreijährige Johanna und ihr kleiner Bruder Anton viel Zeit im Garten. Sie haben gelacht – und auch mal gestritten. Sie hatten Spaß im Pool und auf dem Trampolin. Zwei durch und durch fröhliche Geschwister. Doch da gibt es ein großes Aber. Im Februar wurde bei dem Mädchen Krebs diagnostiziert (wir berichteten). In einer 13-stündigen Operation konnten die Ärzte 90 Prozent des bösartigen Hirntumors entfernen. Mehr ging nicht, sonst wären der Schlucknerv, um den sich die Geschwulst gelegt hat, und andere Teile des Gehirns irreparabel geschädigt gewesen.

Die Familie war am Boden zerstört, hoffte aber auf die Bestrahlungen, die mit einer Chemotherapie kombiniert werden sollte. Die Krankenkasse übernimmt davon nur einen Teil. Auf einen Bericht in unserer Zeitung über das Schicksal der tapferen Kämpferin gab es eine überwältigende Resonanz. Unglaublich viele Menschen wollten der kleinen Johanna helfen – mit Einzelspenden und mit Aktionen. Auch darüber berichteten wir immer wieder. Dafür möchte sich ihre Mama Maike Seele nun ganz herzlich bedanken. „Leute, zu denen wir ewig keinen Kontakt mehr hatten oder die wir überhaupt nicht kennen, haben sich gemeldet“, ist sie berührt von der Welle der Hilfsbereitschaft. „Man hat uns Unterstützung im Alltag angeboten und wir konnten mit dem Geld, das auf Johannas Konto eingegangen ist, die Bestrahlungen beginnen, in die wir so viel Hoffnung gesetzt haben“, erzählt sie stockend im Gespräch mit unserer Zeitung.

Aber die Behandlung, die unter Vollnarkose durchgeführt werden muss, war zu viel für den kleinen, geschwächten Körper – Johanna hörte auf zu atmen und musste reanimiert werden. Die Familie hat die Therapie abgebrochen. „Was es bedeutet, eine solche Entscheidung für das eigene Kind, für einen anderen Menschen zu treffen, kann man nicht beschreiben“, erzählt Maike Seele traurig. Umso dankbarer ist sie, dass sie in den vergangenen Monaten auf die Hilfe ihrer Familie, insbesondere ihrer Schwester Lena, zählen konnte. „Sie hat so viel für mich gemacht.“

Den Umständen entsprechend gut

Johanna geht es derzeit den Umständen entsprechend gut. Daraus schöpft auch ihr Umfeld Kraft. „Seit einiger Zeit versuchen wir wieder, unseren Alltag zu leben. Sie hat keine Schmerzen und geht stundenweise in die Kita. Sie und Anton verbringen viel Zeit miteinander. Wenn man von ihrer Krankheit nichts weiß, fällt es auch nicht auf“, berichtet die Mama. Mit den Geldspenden versucht sie einerseits, die Wünsche des Mädchens zu erfüllen, dazu gehören beispielsweise Auszeiten im Allgäu bei Oma Brigitte, wo der Krebs ein Stück weit in den Hintergrund tritt. Selbstverständlich geben die Seeles die Hoffnung aber nicht auf, dass sie eine Therapie finden, mit der Johanna geholfen werden kann.

