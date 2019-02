Dank Lore leuchteten viele Kinderaugen

Kleider, Spielzeuge, Süßigkeiten und Obst: Über all diese Spenden haben sich etwa 60 Mädchen und Jungen im Lunéviller Kinderheim „Mehon“ jedes Jahr gefreut. Lore Ackermann hat bei Schwetzinger Einzelhändlern die Ware gesammelt und sie dann vor Weihnachten nach Frankreich gebracht. Insgesamt 27 Jahre lang. Als sie sich an die leuchtenden Augen der Kinder erinnert, die „sich so über einen Kuli

...