Dankbar für die regionale Zeitung

Der Tag der Pressefreiheit am Sonntag, 3. Mai, hat die Schwetzinger Unternehmerin Miriam Hohmann (Bild) dazu bewegt, eine Hommage an unsere Zeitung zu schreiben und per Newsletter zu versenden:

Den Tag der Pressefreiheit gibt es erst seit 1994 auf Initiative der Unesco. Er soll mehr Aufmerksamkeit auf Verletzungen der Pressefreiheit sowie die grundlegende Bedeutung freier Berichterstattung lenken. Und diesen Tag finde ich absolut wichtig.

Schon immer war ich fasziniert von schönen Dingen, Schriften und dem Lesen und bin schließlich beim Design gelandet – zum Glück. Als ich in meine erste Agentur kam, sollte ich mich entscheiden, welchen Bereich ich abdecken möchte: Messe, Print, PoS – und schon damals war für mich klar, den Bereich Print und Corporate Design zu wählen. Ich liebe es, ein frisch gedrucktes Werbemittel in der Hand zu halten, an der Druckmaschine zu stehen und zuzuschauen, wie das Papier rausgeschossen kommt, die Haptik zu spüren und das geschriebene Wort zu sehen. Schreiben und mir flotte Sprüche überlegen fiel mir schon immer leicht. An diesem besonderen Tag möchte ich jeden Einzelnen auffordern, darüber nachzudenken, wie das Leben ohne Papier und gedruckte Werke wäre. Keine schönen Notizbücher, die Zeitung nur noch digital – und spinnen wir das Ganze weiter: Was wäre unser Leben ohne Pressefreiheit, wenn wir unsere Meinung nicht mehr frei äußern könnten oder keine Berichterstattung mehr stattfände? Schrecklich!

Eine Ode an die Redakteure

Wie wären Kunden auf „lyksjø“ aufmerksam geworden? Ohne die Tageszeitung, gedruckte Flyer hätten einige Menschen nicht so schnell von uns erfahren. Wir können wirklich froh sein, dass es in Schwetzingen noch eine regionale Tageszeitung gibt. Ich bin so dankbar für alles, was weiterhin „analog“ verfügbar ist, das gedruckt wird und Menschen erlaubt, sich eigene Gedanken zu machen, ihre Meinungen zu äußern und wo die harten Fakten mit uns geteilt werden können. Das geschriebene Wort hat ein solches Gewicht und kann so viel! Es erklärt uns die Welt, verbindet Menschen, gibt Informationen, schildert Ereignisse, heitert auf, stimmt aber auch mal traurig, aber vor allem: Es regt an!

Und dafür liebe ich die Zeitung. Ich schätze die Zusammenarbeit und die Möglichkeiten, die entstehen. Gerade heute ist es mir wichtig, ganz bewusst auf die Schwetzinger Zeitung und all die Menschen im Hintergrund hinzuweisen! Menschen, die viel für uns tun, viel Stress haben, immer auf der Suche nach aktuellen Meldungen sind, dazu Informationen einholen und uns über alles lokal Wichtige informieren. Danke, dass Ihr da seid und diesen tollen Job macht! Denn es werden Informationen tagesaktuell kommuniziert und Städte und deren Akteure bekommen ein Gesicht. zg/Bild: Kirsten Turba

