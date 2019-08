Dann nehm’ ich ein Igelkostüm

Welches Tier wären Sie gerne? Also ich schwanke noch zwischen einem Eichhörnchen (weil putzig), einer Giraffe (weil Größenverhältnis ähnlich), einem Elefanten (bitte! – hier gefallen mir die großen Ohren!) oder einem Igel (weil süß). Wie ich darauf komme? Na wegen der „Eurofurence“, die gerade zum 25. Mal in Berlin stattfand. Bei dieser „Furry“-Bewegung („furry“ ist Englisch und bedeutet fellig oder mit Pelz begleitet) ziehen Menschen aus aller Welt tolle Kostüme („Fursuit“) von Tieren oder Fabelwesen an und umarmen sich gegenseitig, feiern sozusagen Kuschelorgien. Ja, sie mögen einander, die Tiere! Um nicht zu sagen: Animalisches macht an. Mal abgesehen davon, dass derartige Kostüme bis zu 10 000 Euro kosten können, frage ich mich natürlich, ob sich diese Menschen auch ohne das Kunstfell am Körper drücken würden. Vermutlich nicht, denn oftmals bestimmt die Wahrnehmung des Auges, wie wir dem Gegenüber begegnen, erst recht, wenn’s kein Tier ist. Ein Tierkostüm scheint bei einigen jedoch den Knuddelfaktor zu steigern. Aber warum reicht da nicht ein Stofftier? Naja, was soll’s. Das gab’s ja auch schon bei den Alten Griechen. Die nannten das Anthropomorphismus, das Phänomen der etwas anderen Liebe, bei der Tiere, Pflanzen und Fabelwesen – sogar Götter – vermenschlicht werden.

Ich bin mir jetzt sicher, dass ich ein Igelkostüm anziehe. Niedlich, aber mit Stacheln. Alles andere wäre viel zu fantastisch mit Blick auf uns Individuen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.08.2019