Danyal Bayaz fühlt sich von John Kerry ermutigt

Region.Der örtliche Bundestagsabgeordnete der Grünen, Dr. Danyal Bayaz, traf kurz vor der Weihnachtspause des Bundestages den ehemaligen US-amerikanischen Außenminister John Kerry in Berlin. In einer Diskussion mit weiteren Abgeordneten betonte Kerry die Bedeutung der deutsch-amerikanischen Zusammenarbeit – gerade in schwierigen Zeiten wie jetzt.

In der Pressemitteilung des Abgeordnetenbüros heißt es weiter: Ein Hoffnungsschimmer sei für Kerry ein starkes Europa, das die offene Gesellschaft verteidige. „Der Austausch mit John Kerry zeigte mir, dass es auch in Zeiten von Trump das andere, das liberale, das offene Amerika weiterhin gibt. Diese Gesprächskanäle müssen wir stärken und intensivieren. Denn die großen Herausforderungen unserer Zeit wie Klimaschutz, Sicherheit oder Digitalisierung können wir als Europäer nur gemeinsam mit unseren US-amerikanischen Partnern erreichen“, erklärt Danyal Bayaz.

Es kann auch schlimmer kommen

„Wenn wir nicht endlich zügig mehr auf Solar, Wind und emissionsfreien Verkehr setzen, werden wir es mit einer Erderwärmung von vier Grad zu tun bekommen“, gibt Kerry zu bedenken, der auch seit vielen Jahren mit dem US-Umweltaktivisten Al Gore befreundet ist. „Auch wenn Trump aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen ist, welches John Kerry Jahre zuvor mühsam und maßgeblich mit verhandelt hat, hat mich das Treffen mit John Kerry wieder zuversichtlich gestimmt, dass wir in den USA immer noch viele Verbündete für den Klimaschutz haben“, so Bayaz. Ein Beispiel dafür sei auch das Klimaschutzabkommen zwischen Kalifornien und Baden-Württemberg, dem sich mittlerweile viele weitere Regionen angeschlossen haben. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.12.2018