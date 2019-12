Das alles gab’s einmal

Zum Jahresende kommen Erinnerungen an besondere Jubiläen auf, die im Laufe der zurückliegenden zwölf Monate gefeiert wurden. Das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft mit dem französischen Lunéville war da sicher herausragend. Aber es gibt auch runde Jahrestage, die nicht begangen wurden. Einige haben wir hier zusammengefasst.

So ist es genau 25 Jahre her, dass das Bassermann-Vereinshaus im ehemaligen Straßenbahndepot eingeweiht wurde. Längst dient es nicht nur vielen Vereinen – wie dem Musikverein-Stadtkapelle oder der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft – als Heimat, sondern auch dem Theater am Puls und dem Waldorf-Kindergarten. 1994 war es auch, als die Handballer des TV 1864 in die zweite Bundesliga aufgestiegen sind.

40 Jahre ist es her, seit die letzten Straßenbahngleise in der Stadt abgebaut wurden. Und 1979 bedeutete auch das Ende der 1797 gegründeten Schwanenbrauerei Kleinschmitt, die einst dort stand, wo sich heute der neue Messplatz befindet. Die Brauerei war 1895 von der Carl-Theodor-Straße in den südlichen Stadtteil verlegt worden. „Schwanen“ wurde 1978 von Binding aufgekauft, das heute zur Radeberger-Gruppe gehört, und 1979 wurde der Standort endgültig geschlossen.

Stadion vor 50 Jahren eingeweiht

1969 – also vor 50 Jahren – wurde nicht nur die Jumelage mit Lunéville besiegelt, sondern auch der Pankratius-Kindergarten neben der katholischen Kirche und das städtische Stadion an der Ketscher Landstraße eingeweiht, das übrigens immer noch keinen anderen Namen hat.

60 Jahre alt geworden wäre 2019 ein Gebäude, das allerdings schon nicht mehr existiert. 1959 bezog die Sparkasse das Verwaltungsgebäude an den Kleinen Planken – 2015 wurde der Nachfolgebau eingeweiht. Und 1959 wurde – man glaube es kaum – die städtische Müllabfuhr eingeführt.

Noch zehn Jahre länger her ist die Geburtsstunde der Volkshochschule. 1949 wurde aber auch die ehemalige Zigarettenfabrik Atos in der Scheffelstraße eröffnet. In dem Gebäude sind heute zahlreiche Firmen untergebracht, unter anderem die Tanzschule Kiefer. Und vor genau 80 Jahren (1939) wurde die Kurfürstenstube am Schlossgarteneingang eingeweiht. Lang ist es her.

