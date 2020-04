Das Dankeschönbier kommt super an

Eine überwältigende Resonanz hatte der gemeinsame Aufruf der Welde Braumanufaktur und der Schwetzinger Zeitung für die Auslieferung eines Dankeschönbiers für Pflegekräfte, die ja in der jetzigen Corona-Krise übermenschliches leisten müssen, aber auch sonst unter großen Leistungsdruck stehen und dafür viel zu schlecht bezahlt werden.

Bis gestern haben sich 14 Pflegedienste, Senioreneinrichtungen und natürlich auch die GRN-Klinik in Schwetzingen bei uns gemeldet, um für insgesamt 1210 Pflegerinnen und Pfleger, Krankenschwestern und ärztliches Personal ein „6er Tragerl“ Kurpfalzbräu zu bestellen. Nächste Woche zum Tag des Bieres soll es von den Welde-Bierkutschern ausgeliefert werden und alle können sich auf ihr Dankeschönbier schon heute freuen.

Hat Welde mit so einer großen Resonanz gerechnet und ist das überhaupt zu machen? Geschäftsführer Max Spielmann sagt: „Wir glauben, dass Pflegekräfte mehr brauchen als Applaus: Ein Feierabendbier zum Beispiel! Deshalb haben wir uns entschieden uns am Tag des Bieres im Namen aller Kurpfälzer bei den Pflegekräften in der Region zu bedanken und ihnen einen Sixpack Kurpfalzbräu zu spendieren. Wir freuen uns, dass unsere Aktion eine so große Resonanz gefunden hat und wir einen kleinen Beitrag zur Unterstützung dieser für uns alle so wichtigen Berufsgruppe leisten können, deren Arbeit viel zu lange nicht gewürdigt wurde.“

Welde-Geschäftsführer Max Spielmann erklärt das Feierabend-Bier für Pflegekräfte.

Jetzt am Donnerstag, 16. April, um 12 Uhr findet die Aktion ihren Abschluss. Bis dahin können sich noch die Geschäftsführer der Einrichtungen – nur aus unserenm Verbreitungsgebiet – bei uns per E-Mail melden und die Anzahl der Pflegekräfte und den Ansprechpartner für die Auslieferung inklusive Telefonnummer angeben an bianca.oberhausen@schwetzinger-zeitung.de.

In den sozialen Medien überschlagen sich die Nutzer mit Lob für die Aktion. „Super Sache“, postet Mr. Horr. „Ihr seid super“ schreibt Benno Lerch. Gemeldet hat sich auch Frank Bühler, der Pflegerische Leiter der Zentralambulanz der GRN-Klinik. Sein Team mit 34 Mitarbeitern hat gleich noch ein Foto mitgeschickt. Ist ja klar, dass sie sich damit ihr Dankeschönbier verdient haben.



