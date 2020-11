Das Ergebnis des Liftings kommt prima an

Vor der Tür steht an diesem Samstagvormittag eine Schlange wartender Kunden, die sich über die Neugestaltung und Wiedereröffnung „ihres“ Aldi-Süd-Marktes an der Hockenheimer Landstraße 4 in Schwetzingen freuten. Drinnen war das Team zu der Zeit noch mit dem Probelauf des Kassensystems beschäftigt und allerletzte Hand wurde an Aktionsware und Regale gelegt.

Pünktlich um 8 Uhr war Jana Wagner die erste, die von Oberbürgermeister Dr. René Pöltl und Nils Reithmann, verantwortlich für die Filialentwicklung in der zuständigen Regionalgesellschaft Aldi Ketsch, begrüßt wurde. Pöltl stellte fest: „Es ist prima, dass hier mit der Erweiterung und Neugestaltung des Marktes in kürzester Zeit wieder ein hochmoderner Einkaufsmarkt für Schwetzingen zur Verfügung steht.“ Reithmann schilderte: „Die Vergrößerung um 140 Quadratmeter bringt diesen Markt in unserem aktuellen Konzept und Design auf den neuesten Stand.“

Die erzeugte Energie über die Photovoltaikanlage auf dem Dach mit einer Erzeugungsleistung von 122,91 kWp (Kilowatt peak) wird in die Filiale eingespeist sowie für zwei E-Ladestationen mit je 22 Kilowatt Ladeleistung genutzt, diese gab es vor der Neuausrichtung bereits. Ab kommender Woche können Kunden kostenlos 60 Minuten Grünstrom tanken, während sie ihre Einkäufe erledigen.

Kundenwünsche berücksichtigt

Kundin Jana Wagner ist wie viele an diesem ersten Morgen überrascht über die breiten Gänge – nicht nur derzeit wegen der Corona-Pandemie vorteilhaft – sowie die übersichtlich angeordneten und befüllten Regale: „Man traut sich fast nicht, etwas rauszunehmen“, sagte sie lachend. Zielstrebig ging es zur Aktionsware, das gesuchte Stück landete im Korb, dann war Zeit zum Umschauen.

„Weitläufig, aber übersichtlich und mit einem Angebot von A bis Z, hier bekomme ich alles“, freute sich auch Hans-Peter Müller, Hausmann und Hobbykoch, der hier Stammkunde ist. Petra und Michael Baumann sind aus Ketsch gekommen der Angebote wegen und weil sie „mal schauen“ wollten. Ein wenig Weihnachtsdeko und alles, was am Wochenende für das Kochen daheim gebraucht wird, wanderte in ihren Korb. Dann ging der Daumen hoch fürs Einkaufserlebnis: „Klar strukturiert, beschriftet und komfortabel zu finden“, lobte das Paar. Hier spürt man, dass Aldi auch Kundenwünsche abgefragt und ins Konzept integriert hat. Viele Wege wurden neu geordnet und optimiert, etwa der ausladend große Frischebereich direkt nach dem Eingang, der mit einer Kühltheke mit einem ausgesuchten Fisch- und Meeresfrüchteangebot ergänzt wurde.

Jasmina Engel, Regionalverkaufsleiterin, erklärte: „Am Abrisstag, Samstag letzter Woche, wurden blitzschnell hier alle Regale ausgeräumt und abgebaut.“ Das gesamte Team habe mit angepackt, damit die sportlich kurze Umbauzeit gehalten werden konnte. Die Filiale in Schwetzingen bietet jetzt ihren Kunden eine vielfältige Auswahl an teils gekühltem Obst und Gemüse, gekühltem Frischfleisch und Fisch. Alles liegt in modernen, mehrstufigen Regalen bereit.

Das reichhaltige Bio-Sortiment von Aldi Süd mit mehr als 350 Artikeln wird prominent in eigenen Regalen präsentiert. Die Warenbereiche Test-, Saison-, Aktions- oder Standardartikel im Biobereich sind unter anderem: Obst und Gemüse, Milchprodukte, Frischfleisch, Backwaren, Getränke und Tiefkühlprodukte, was einen kompletten Wocheneinkauf in Bio-Qualität ermöglicht. Die neue Optik erleben, das Angebot und die Vielfalt nutzen können Kunden von Montag bis Freitag jeweils zwischen 8 und 20 Uhr.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.11.2020