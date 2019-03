Das Gehalt ist nur ein Aspekt

Es ist ein positives Zeichen für die Zukunft der Jugendlichen, dass jedes Jahr mehr Unternehmen bei der Ausbildungsbörse in Schwetzingen um deren Bewerbungen buhlen. Präsentierten sich 2018 noch rund 60 Firmen, kamen gestern 74 Unternehmen in die Nordstadthalle. Händeringend suchen viele Branchen nach Auszubildenden, die als spätere Fachkräfte einen qualifizierten Beitrag zur Umsatzbilanz beitragen können.

Dabei sollten die künftigen Auszubildenden aber nicht nur alleine auf das spätere Gehalt bei der Berufswahl achten. Auch die Vereinbarkeit von Job und Familie sowie Weiterbildungsmöglichkeiten und der Spaß an der Arbeit müssen Auswahlkriterium sein. Es obliegt den Unternehmen, hier für Anreize zu sorgen.

Bürgermeister Matthias Steffan ging da mit seinem Konfuzius-Zitat schon in die richtige Richtung. Zwar bleibt Arbeit immer Arbeit – aber wenn sie Spaß macht und Erfüllung bereitet, wird sie doch engagierter und mit mehr Freude erledigt. Davon profitieren am Ende Arbeitnehmer wie Arbeitgeber.

Über die Berufswahl sollte man sich also lange Gedanken machen, bei Praktika viele Erfahrungen sammeln und sich nicht von Eltern oder Freunden zu einer Ausbildung drängen lassen, die einem nicht wirklich zusagt. Es ist toll, dass sich Fatmanur bewusst für einen klassischen Männerberuf entscheiden will und im Gespräch immer wieder betont, dass Frauen ihren männlichen Kollegen in nichts nachstehen. Schließlich ist längst bewiesen, dass sie ebenso gute Polizisten, Soldaten, Ingenieure oder Handwerker sind und Männer auch als Erzieher, Lehrer und Krankenpfleger Karriere machen können.

