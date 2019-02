Das gläserne Heiligenhaus

Dr. Rüdiger Thomsen-Fürst von der Forschungsstelle Südwestdeutsche Hofmusik hält am Donnerstag, 14. Februar, um 18.30 Uhr im Palais Hirsch einen Vortrag mit dem Titel „Der Astronom und das blinde Mädchen“. Der Eintritt ist frei.

Dieser Vortrag beschäftigt sich mit der Geschichte der Glasharmonika aus Anlass des 300. Geburtstages von Christian Mayer und des 250. von Marianne Kirchgessner.

Wie kein anderes Musikinstrument repräsentierte die Glasharmonika mit ihrem sphärischen, fast körperlosen Klang den empfindsamen Geist des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Obwohl sie 1761 in London von dem Amerikaner Benjamin Franklin erfunden worden war, fand das Instrument vor allem in Deutschland eine Heimat. Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Adolf Hasse und Johann Gottlieb Naumann komponierten für die Glasharmonika, der Dichter Jean Paul nannte sie ein „gläsernes Heiligenhaus der Tonmuse“ und Goethe soll in ihrem Klang das „Herzblut der Welt“ gehört haben. zg

