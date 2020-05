„Das größte und schönste seiner Art“

Oft gehen wir tagtäglich an Gebäuden der Stadt vorüber, ohne auf ihre Schönheit und Reize zu achten. Dazu zählen auch die alten Häuser, die nicht nur äußerlich wertvoll sind, sondern vor allem historisch – sie vermitteln uns eine alte Zeit. Eines dieser Kleinode ist das Wappen am Portal der ehemaligen Marstallkaserne an der Carl-Theodor-Straße, die einst 1927 zum Schwetzinger Kaufhaus umgebaut

...