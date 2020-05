Das Grün genießen

Dieses Foto wurde am 15. März kurz vor der Schließung des Schlossgartens aufgenommen. Stefanie Höhn-Pföhler hat es mit Vorfreude auf die Parköffnung an die SZ geschickt. © Höhn-Pföhler

Der Schlossgarten in Schwetzingen öffnet an diesem Donnerstag wieder!

Maximal 800 Besucher werden gleichzeitig in den Park gelassen. An Engstellen wie der Toilettenanlage gilt eine strikte Pflicht zum Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen für Gäste ab sechs Jahren. Für Einzelbesucher ohne Dauerkarte gelten vorerst die günstigeren Winterpreise (5/2,50 Euro), da nicht alle Bereiche zugänglich sind. Geschlossen bleiben das Badhaus, die Ausstellungen im Zirkel und in der Orangerie und die Moschee. Es gibt vorerst auch keine Schlossführungen. kaba

