Das Hackfleisch ist auch durch Natur-Tofu ersetzbar

Rezept: für 2 Personen;

Zubereitungszeit: etwa 30 Minuten;

Zutaten: 4 Tortilla-Wraps, 200 g Natur-Tofu (alternativ: 200 g Hackfleisch), 1 Zwiebel, 1 Knoblauchzehe, 250 ml passierte Tomaten, 200 ml Salsa-Soße, 2 EL Tomatenmark, 1 kleine Dose Mais, ½ Dose Kidneybohnen, 75 g Crème fraîche, 1 handvoll Cocktailtomaten, ½ Paprika, 4 Salatblätter, 6 Champignons, nach Bedarf etwas geriebener Käse, etwas Öl zum Anbraten, Salz, Pfeffer, geräuchertes Paprikapulver;

Zubereitung: Wir bereiten zunächst das Chili sin oder con Carne vor. Für die fleischlose Variante den Natur-Tofu mit einer Gabel zerdrücken und in heißem Öl scharf anbraten. Für die Con-Variante stattdessen einfach Hackfleisch verwenden und anbraten. Schäle als nächstes die Zwiebel und den Knoblauch, hacke beides in kleine Würfel und gib diese zum angebratenen Tofu/Hackfleisch dazu. Nun das Tomatenmark hinzufügen und kurz mitbraten. Alles mit Salz und Pfeffer würzen und mit den passierten Tomaten ablöschen. Lass nun die Masse kurz aufkochen und füge den abgetropften Mais sowie die Kidneybohnen hinzu. Gieße die Salsa-Soße dazu und schmecke das Chili mit geräuchertem Paprikapulver, Salz und Pfeffer ab. Das Chili kannst du zum Warmhalten bei geringer Hitze auf dem Herd stehen lassen.

Wasche als Nächstes den Salat und das restliche Gemüse und schneide es klein. Die Gemüsewürfel sowie den Käse in kleine Schälchen füllen. Die Tortilla-Wraps für etwa 30 Sekunden in der Mikrowelle erwärmen. Jetzt können wir die Wraps auch schon füllen und rollen: Bestreiche dazu deine Tortilla-Fladen mit Crème fraîche. Lege nun etwas Salat in die Mitte. Schichte darauf das noch warme Chili sin Carne. Damit der Käse schön schmelzen kann, diesen auf dem Chili verstreuen und dann das Gemüse deiner Wahl on top geben. Bist du mit der Füllung fertig, kannst du den Wrap unten einmal einklappen und von rechts und links jeweils einrollen. Als klassisches Finger-Food empfehle ich dir, den feurigen Tortilla-Wrap mit den Händen zu essen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.04.2020